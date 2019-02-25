"Арсенал-Киев" - "Десна" - 0:2: Братская победа. 19 тур. Футбол

АРСЕНАЛ - ДЕСНА - 0:2 (0:1)
 
Голы: Д. ФАВОРОВ, 1 - 0:1. А. ФАВОРОВ (с пенальти), 90+1 - 0:2.
 
«Арсенал» (Киев): Пидкивка - 4,5. Дубинчак - 5,5. Жичиков - 5,5. Вакуленко (к) - 5,5. Башлай - 5,0. Танковский - 5,5. Ориховский - 5,0. Козак - 5,0 (Домбровский, 79 - 5,0). Кадимян - 5,5. Семенюк - 5,5 (КОВПАК, 46 - 6,0). Алексеев - 4,5 (Осман, 76 - 5,0).
Фото "Арсенал-Киев" - "Десна" - 0:2: Братская победа. 19 тур
Фото: desna.football
 
«Десна» (Чернигов): Литовка - 6,0. Гитченко - 6,0. Имереков - 6,0. Слинкин - 5,5. Д. ФАВОРОВ (к) - 6,5. Богданов - 6,5 (Сергийчук, 78 - 5,5). Огиря - 6,0. Картушов - 6,0. Волков - 6,0 (Старенький, 90+3 - б/о). Безбородько - 5,5 (А. Фаворов, 63 - 6,5). Филиппов - 6,0.
 
Наказания: Семенюк, 32. Филиппов, 54. Танковский, 62, Богданов, 68. Башлай, 85. Ориховский, 90 (предупреждения).
 
Голевые моменты: 1 - 3.
 
Удары (в створ): 7 (2) - 5 (1).
 
Угловые: 4 - 5.
 
Судьи: ДЕРДО (Черноморск). Холодинский (Харьковская обл.), Данильченко (Луганск).
 
24 февраля. Киев. Стадион «Динамо» имени Валерия Лобановского. 1 градус. 525 зрителей (вмещает 16 863).
 
Виталий ПАСИЧНЫЙ
со стадиона «Динамо»
 
Счет первого матча «Арсенала» в новом году не мог быть известен заранее, но по одному показателю киевляне еще до стартового свистка уступали - 6:17.
 
Украинская лига помнит много странных команд, и «Арсенал» уже сейчас составляет достойную конкуренцию поздней «Говерле», выпускавшей в стартовом составе сразу 11 арендованных, и запорожскому «Металлургу» с его плановой ротацией тренеров.
 
По ходу зимнего межсезонья клуб для начала поменял главного тренера, пригласив Игоря Леонова вместо Вячеслава Грозного. Потом киевляне расстались с 17 футболистами, и очень долго не заявляли ни одного.
 
***
 
За день (!) до возобновления сезона клуб заключил контракты с шестью игроками, четверо из которых вышли против «Десны» в стартовом составе. Роман Пидкивка занял место в воротах, Максим Жичиков и Дмитрий Башлай сыграли в защите, а Вячеслав Танковский - в опорной зоне. Да и Александр Ковпак, вышедший в перерыве, вряд ли мог жаловаться на недоверие тренера. Лишь Джаба Липартия имел основания чувствовать себя немного обделенным: только он не получил доверия по принципу «с корабля на бал»…
 
«Десна» от подобного экстрима далека, но и она не спала в межсезонье. Отказавшись от целой группы футболистов (от того же Ковпака, например), черниговский клуб усилился Андреем Богдановым, отлично игравшим до Польши за «Олимпик» и «Металлист». Также команду пополнили вышедший на замену Михаил Сергийчук, попавший в запас Дмитрий Немчанинов, небезызвестный Темур Парцвания - но с первых минут отчетный матч начал только Богданов.
 
***
 
Неудивительно, что «канониры» моментально оказались в роли уступающих. Денис Фаворов, блиставший бомбардирскими подвигами еще в первой лиге, великолепно пробил в «девятку», но это не отменяет ошибки сразу двух игроков хозяев. Павел Ориховский не смог помешать Александру Филиппову после аута прострелить в штрафную, а уже там Башлай вынес мяч точно на ногу Фаворову…
 
Поведя в счете, «Десна» начала играть на удержание. Матч вообще получился яркой иллюстрацией стереотипов УПЛ: пустой стадион (заполненность трибун составила три процента), минимум ударов, зато очень много борьбы и фолов. Пидкивка не выручил ни разу, Игорь Литовка - однажды и в совсем не опасной ситуации, справившись с дальним ударом.
 
Вратарь «Арсенала», к слову, ошибался и в игре на выходах, однажды дав Богданову пробить из весьма опасной ситуации - новичок «Десны» в цель не попал.
 
***.
 
У «Арсенала» же с атакой была такая катастрофа, что тренер уже в перерыве выпустил Ковпака. 36-летний форвард усилил игру - и не абстрактным опытом, а вполне реальным голевым моментом за четверть часа до конца. Ветеран выскочил из-за спин защитников и пробил с острого угла: мяч прокатился вдоль линии ворот.
 
Этот всплеск так и остался единичным, а под занавес «Десна» еще и удвоила счет. После штрафного Ориховский опрокинул Имерекова, который, прямо скажем, и не против был упасть. Исполнял подачу Артем Фаворов, который реализовал и пенальти.
 
Исходя из того, как сложилось для «Арсенала» межсезонье, команда провела матч еще и не так плохо. Сказался уровень игроков: когда ненужный одному клубу игрок становится надеждой другого, это о многом говорит. Это поражение «канониры» обеспечили себе задолго до стартового свистка…
 
Игорь ЛЕОНОВ, главный тренер «Арсенала»:
 
- «Десна» не удивила: я смотрел ее игру на сборах два-три раза. Непозволительно давать такую фору сопернику, пропуская на 45-й секунде... Нет, это не «Десна» выиграла, а мы проиграли…
 
Александр РЯБОКОНЬ, главный тренер «Десны»:
 
- Матч складывался тяжело, как и любая игра после долгого перерыва. Определяющим же стал первый забитый мяч. Мне кажется, сразу после возобновления сезона не стоит ждать суператакующих действий. На этом этапе главное - сыграть надежно и добыть нужный результат.
 


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