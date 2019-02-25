Шевченко принял решение по Ракицкому. Футбол
Главный тренер сборной объявит о своем решении в ближайшее время.
Главный тренер национальной команды Украины по футболу Андрей Шевченко сообщил, что он уже принял решение касательно нахождения Ярослава Ракицкого в сборной после трансфера в санкт-петербургский "Зенит".
"Все, что касается комментариев по игрокам, я их дам в конце февраля - в начале марта. Сегодня я смотрю, просматриваю. По любому игроку сделаю заявление в начале марта", - заявил Шевченко в программе Профутбол.
"Я для себя уже решение принял. Но чтобы не повторяться по 10 раз, я оглашу его в марте", – уточнил наставник сборной Украины.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
25.02.2019 13:31