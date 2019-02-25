Шевченко принял решение по Ракицкому. Футбол

Главный тренер сборной объявит о своем решении в ближайшее время.

Шевченко принял решение по Ракицкому
Андрей Шевченко
Фото: ФФУ

Главный тренер национальной команды Украины по футболу Андрей Шевченко сообщил, что он уже принял решение касательно нахождения Ярослава Ракицкого в сборной после трансфера в санкт-петербургский "Зенит".

"Все, что касается комментариев по игрокам, я их дам в конце февраля - в начале марта. Сегодня я смотрю, просматриваю. По любому игроку сделаю заявление в начале марта", - заявил Шевченко в программе Профутбол.

"Я для себя уже решение принял. Но чтобы не повторяться по 10 раз, я оглашу его в марте", – уточнил наставник сборной Украины.


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