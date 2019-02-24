Игорь Радивилов взял золото в опорном прыжке на этапе Кубка мира в Австралии

Украинский гимнаст набрал 14,949 балла.

Игорь Радивилов взял золото в опорном прыжке
Фото: gymnasticsworldcup.com.au
Игорь Радивилов взял золото в опорном прыжке

Украинский гимнаст Игорь Радивилов взял золото в опорном прыжке на этапе Кубка мира в Мельбурне. Результаты опубликованы на сайте соревнований.

Украинец показал лучший результат в опорном прыжке, набрав 14,949 балла. На втором месте выступление завершил Лори Фраска из Франции, записав в свой актив 14,900 пункта. Бронзу соревнований добыл британец Доминик Каннингем, показавший результат 14,749 балла.

 

Напомним, в 2016 году Игорь Радивилов выполнил свой сложнейший коронный прыжок на Олимпиаде в Рио. Таким образом, этот элемент в спортивной гимнастике занесли в международные правила и официально присвоили ему название The Radivilov.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Испанская полиция избила фанов "Селтика" и применила резиновые пули за сожженный болельщиками барИспанская полиция избила фанов "Селтика" и применила резиновые пули за сожженный болельщиками бар
УЕФА приняло решение провести для "Динамо" отдельную жеребьевку в Лиге ЕвропыУЕФА приняло решение провести для "Динамо" отдельную жеребьевку в Лиге Европы
Наши богатыри покорили РимНаши богатыри покорили Рим
Примера: "Вильярреал" дома разгромил "Севилью"Примера: "Вильярреал" дома разгромил "Севилью"
Серия А: "Интер" с трудом обыграл "Сампдорию" (ВИДЕО)  Серия А: "Интер" с трудом обыграл "Сампдорию" (ВИДЕО)  
Блок рекламы


Похожие новости
Харьков официально номинирован на проведение Суперкубка УЕФАХарьков официально номинирован на проведение Суперкубка УЕФА
Лидеры сборных РоSSии и Норвегии по лыжам едва не подрались после финиша на чемпионате мираЛидеры сборных РоSSии и Норвегии по лыжам едва не подрались после финиша на чемпионате мира
Удар клюшкой в пах - предматчевый ритуал игроков действующих победителей Кубка Стэнли
"Барселона" в финансовом кризисе: клуб взял многомиллионный кредит, чтобы оплатить трансферы. Футбол"Барселона" в финансовом кризисе: клуб взял многомиллионный кредит, чтобы оплатить трансферы. Футбол
Потенциальный соперник Ломаченко эффектным нокаутом защитил титул чемпиона мираПотенциальный соперник Ломаченко эффектным нокаутом защитил титул чемпиона мира
Кубок мира: Спринт в Канаде перенесен из-за морозовКубок мира: Спринт в Канаде перенесен из-за морозов
Абраменко стал вице-чемпионом мира по фристайлуАбраменко стал вице-чемпионом мира по фристайлу
"Шахтер" и "Динамо" вошли в финансовый рейтинг Топ-100 самых богатых клубов мира. Футбол"Шахтер" и "Динамо" вошли в финансовый рейтинг Топ-100 самых богатых клубов мира. Футбол
Украинка Екатерина Бех стала двукратной чемпионкой мира среди юниорокУкраинка Екатерина Бех стала двукратной чемпионкой мира среди юниорок
Ломаченко поддержал роSSийского боксера в предстоящем бою за звание чемпиона мираЛомаченко поддержал роSSийского боксера в предстоящем бою за звание чемпиона мира
Последние новости
Подгружаем последние новости