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2019-02-24
Брат Нурмагомедова нарвался на жесточайший нокаут коленом
Шамиль Завуров проиграл финальный бой.
Фото: twitter
В финале легковесов встретились россиянин, двоюродный брат чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова - Шамиль Завуров и французский боец Мансур Барнауи.
В третьем раунде 26-летний Барнауи удар коленом нокаутировал 34-летнего Завурова и тот без сознания рухнул на настил октагона.
За победу в финале Road FC француз получил 200 тыс. долл.
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