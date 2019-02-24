Брат Нурмагомедова нарвался на жесточайший нокаут коленом

Шамиль Завуров проиграл финальный бой.

Фото: twitter
В Сеуле прошел турнир по смешанным единоборствам Road Fighting Championship.

В финале легковесов встретились россиянин, двоюродный брат чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова - Шамиль Завуров и французский боец Мансур Барнауи.

В третьем раунде 26-летний Барнауи удар коленом нокаутировал 34-летнего Завурова и тот без сознания рухнул на настил октагона.

За победу в финале Road FC француз получил 200 тыс. долл.


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