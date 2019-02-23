В Первой лиге еще на один футбольный клуб стало меньше

Президент ПФК Сумы заявил о снятии клуба с "пробега".

Фото: gornyak-sport.net ФК "Сумы"

Президент ПФК "Суммы" Сергей Ващенко в Instagram сообщил, что клуб снимается с Первой лиги.

Функционер опубликовал изображение с соответствующим текстом, однако подробностей не назвал.

Фото: Instagram

Ранее Ващенко заявлял, что ПФЛ может заставить его снять клуб с участия в турнире из-за исключения из Первой лиги харьковской "Кобры", где он занимал руководящую должность.

В феврале ФФУ сообщила об открытии производства в отношении Ващенко.

Напомним, в конце прошлого года LB.ua информировал, что у ПФК "Сумы" серьезные финансовые проблемы - команда с трудом выезжает на календарные матчи чемпионата Украины. Кроме этого "Сумы" имеют долги по зарплате перед игроками, отмечало издание.

Ранее с участия в Первой лиге снялась кропивницкая "Зирка".