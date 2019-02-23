УЕФА завел дисциплинарное производство против "Динамо" и "Шахтера". Футбол

В организации недовольны поведением украинских болельщиков.

УЕФА завел дисциплинарное производство против "Динамо" и "Шахтера"
Фото: blogspot.com

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), после проведенных матчей 1/16 финала Лиги Европы, открыл дисциплинарные дела против киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера", сообщается на официальном сайте УЕФА.

Украинским клубам вменяется ненадлежащее поведение фанатов во время проведения домашних игр против "Олимпиакоса" и "Айнтрахта", которые прошли, соответственно, на НСК "Олимпийский" и ОСК "Металлист".

Болельщики киевлян использовали пиротехнику, бросали посторонние предметы на газон поля, вторглись на футбольное поле, блокировали лестничные проходы, отмечается в документе.

А фанов "горняков" обвиняют в вывешивании на трибунах расистского баннера, а также использовании пиротехники.

Решения по этим делам будут вынесены Дисциплинарной комиссией УЕФА 28-го марта.


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