Харьков официально номинирован на проведение Суперкубка УЕФА

Суперкубок УЕФА-2021 может пройти на ОСК "Металлист".

Закончился срок приема заявок на проведение еврокубковых финалов 2021 года. Заявочные досье в УЕФА подали девять ассоциированных стран, среди которых и Украина.

Напомним, процедура подачи заявок на проведения финалов Лиги Чемпионов УЕФА , Лиги Европы УЕФА , Лиги Чемпионов УЕФА среди женщин и Суперкубка УЕФА на 2021 год была начата в октябре 2018 года.

В итоге, стадион "Металист" в Харькове был выбран одним из претендентов на проведение матча за Суперкубок УЕФА , сообщается на официальном сайте УЕФА .

Конкурентами украинской заявки будут: Северная Ирландия (стадион "Виндзор Парк" в Белфасте), Финляндия (стадион "Олимпийский" в Хельсинки) и Беларусь (стадион "Динамо" в Минске).

Финал Лиги Европы пройдет либо на "Динамо-Арене" в Тбилиси (Грузия), либо на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" в Севилье (Испания).

На право проведения финала Лиги Чемпионов претендует "Зенит-Арена" в Санкт-Петербурге (РоSSия) и "Арена Мюнхен" (Германия).

Точно известно, что финал Лиги Чемпионов УЕФА среди женщин пройдет в шведском Гетеборге, на "Гамла Уллеви".

Хозяина матча за Суперкубок УЕФА 2021 года УЕФА назовет 29 мая 2019 года.