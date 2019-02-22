FIFA запретила "Челси" регистрировать новых игроков в течение двух ближайших трансферных "окон". Футбол

На лондонский клуб наложен трансферный бан.

FIFA запретила "Челси" регистрировать новых игроков в течение двух ближайших трансферных "окон"

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) запретил лондонскому "Челси" регистрировать новых игроков в течение двух ближайших трансферных периодов за нарушение правил переходов молодых футболистов, сообщается на официальном сайте ФИФА.

"Челси" признан виновным в несоблюдении одной из статей регламента применительно к 29 молодым игрокам, а также в том, что допустил другие нарушения, связанные с требованиями к регистрации игроков.

Клуб с западного Лондона также оштрафован на 600 тыс. швейцарских франков и должен в течение 90 дней исправить ситуацию.

Санкции также наложены на Футбольную ассоциацию Англии, которая оштрафована на 510 тыс. франков. Организации предоставлен полугодовой срок для урегулирования ситуации, связанной с международными трансферами и первыми контрактами молодых игроков.

Таким образом, лето-2019 и январь-2020 останутся без активности "пенсионеров".

Кроме того, решением ФИФА косвенно ставится вопрос о потенциальном переходе лидера "Челси" Эдена Азара в стан мадридского "Реала".

Напомним, накануне лондонцы обыграли в ответном матче шведский "Мальме" в Лиге Европы 3:0 и вышли в 1/8 финала (первый матч также остался за "Челси" 2:1).


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