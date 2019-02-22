Акции "Ювентуса" рухнули после поражения от "Атлетико" в Лиге Чемпионов
Туринцы уступили в Мадриде 0:2.
В первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "Ювентус" на выезде уступил "Атлетико" 0:2, чем поставил под сомнение свой выход в четвертьфинал турнира.
На это событие моментально отреагировали акционеры "Старой синьоры". По сообщению Calcio e Finanza акции туринского клуба за день упали на 12%.
Еще в среду утром цена одной акции составляла 1,45 евро, а уже на следующий день упала до отметки в 1,29 евро.
Также издание утверждает, что потери итальянского клуба составят более 10,5 млн евро, если команде не удастся пройти в следующий раунд ЛЧ.
Ответный поединок между "Ювентусом" и "Атлетико" состоится в Турине 12 марта.
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22.02.2019 09:13