Молодежные команды "Олимпика" исключены из чемпионата

Апелляционный комитет ФФУ оставил в силе решение об исключении из молодежных чемпионатов команд «Олимпика» U-19 и U-21.

Обе команды наказаны за договорные матчи.

Фото: upl.ua

Командам «Олимпика» U-19 и U-21 запрещено участвовать в текущих (сезоне 2018/2019) и будущих (сезоне 2019/2020) соревнованиях среди команд U-21 и U-19 под эгидой ФФУ, УПЛ и ПФЛ.

Поскольку команды «Олимпика» U-21 и U-19 провели более половины матчей в чемпионатах в этом сезоне, в остальных матчах им будут засчитаны технические поражения, а командам-соперницам - технические победы.

Исключение молодежных команд может повлиять на аттестацию «Олимпика» в УПЛ, ведь по регламенту клуб премьер-лиги должен иметь составы U-19 и U-21.