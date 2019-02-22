Молодежные команды "Олимпика" исключены из чемпионата

Апелляционный комитет ФФУ оставил в силе решение об исключении из молодежных чемпионатов команд «Олимпика» U-19 и U-21.
 
Обе команды наказаны за договорные матчи. 
Фото Молодежные команды "Олимпика" исключены из чемпионата
Фото: upl.ua
 
Командам «Олимпика» U-19 и U-21 запрещено участвовать в текущих (сезоне 2018/2019) и будущих (сезоне 2019/2020) соревнованиях среди команд U-21 и U-19 под эгидой ФФУ, УПЛ и ПФЛ.
 
Поскольку команды «Олимпика» U-21 и U-19 провели более половины матчей в чемпионатах в этом сезоне, в остальных матчах им будут засчитаны технические поражения, а командам-соперницам - технические победы.
 
Исключение молодежных команд может повлиять на аттестацию «Олимпика» в УПЛ, ведь по регламенту клуб премьер-лиги должен иметь составы U-19 и U-21.
 


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