Лидеры сборных РоSSии и Норвегии по лыжам едва не подрались после финиша на чемпионате мира

Сергей Устюгов и Йоханнес Клебо попали в контактную борьбу на трассе.

Лидеры сборных РоSSии и Норвегии по лыжам едва не подрались после финиша на чемпионате мира
Фото: НСН

РоSSийский лыжник, двукратный чемпион мира 2017 года Сергей Устюгов повздорил с трехкратным олимпийским чемпионом-2018 в Пхёнчхане, норвежцем Йоханнесом Клебо после полуфинального спринта на чемпионате мира по лыжным видам спорта в астрийском Зефельде.

Причиной конфликта стал инцидент, произошедший во время гонки: Клебо в контактной борьбе на одном из поворотов подрезал Устюгова.

РоSSиянин после финиша резко подкатил к Клебо, после обмена репликами толкнул его и фамильярно похлопал более молодого норвежца по щекам.

Добавим, по итогам полуфинала россиянин занял 5-е место и не вышел в финал. А Клебо в финале завоевал золотую медаль мундиаля.


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