Команда Усика сделала официальное предложение Поветкину

Сопромоутер абсолютного чемпиона мира по боксу в первом тяжелом весе Александра Усика Александр Красюк подтвердил, что переговоры о поединке с россиянином Александром Поветкиным в США вышли на финишную прямую.

Этот поединок должен стать дебютным для Усика в супертяжелом весе. Поединок украинца с россиянином запланирован на 18 мая в Чикаго.

"Все просто. Мы сделали предложение Поветкину и ждем его реакции, – описал в интервью "Сегодня" ситуацию Красюк. – Не просто так ждем, а сегодня-завтра мы должны получить ответ – да или нет.

Будет ли интересен бой украинца и россиянина американской публике? В Чикаго – одна из самых больших украинских диаспор – там сотни тысяч живет. Да конечно, спрос будет. Даже нет сомнений, что он будет. Усик у нас боец года по версии пяти или семи разных организаций. Мы слишком плохо думаем об Усике", - отметил промоутер.

"Гонорар три миллиона? Не понимаю, откуда взялись такие цифры. Не знаю, что смущает Поветкина. Он же не юный боксер, который только начал боксировать, а опытный спортсмен. Все, что ему нужно сейчас – провести пару крупных боев. Он знает уровень Усика, знает риски", - добавил Красюк.