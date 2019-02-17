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2019-02-17
Украина - в Топ-6 сингл-микста в Солт-Лейк-Сити
Команда Италии одержала победу в сингл-миксте на этапе Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити.
Золото завоевали Лукас Хофер и Доротея Вирер. Они показали результат 35 минут 27,9 секунды.
Лукас Хофер и Доротея Вирер. Фото: biathlonworld.com
Второе место заняли австрийцы Симон Эдер и Лиза Тереза Хаузер (отставание 22,9), третье - француз Антонен Гигонна и Жюли Симон (50,2).
Сборная Украины в составе Дмитрия Пидручного и Юлии Джимы финишировала на шестой позиции.
Солт-Лейк-Сити (США)
Кубок мира
Смешанная эстафета 2 х 6 + 2 х 7,5 км
1. Италия (Лукас Хофер, Доротея Вирер) - 35.27,9 (0 шт. кругов + 6 доп. патронов)
2. Австрия (Симон Эдер, Лиза Тереза Хаузер) - отставание 22,9 (0 + 2)
3. Франция (Антонен Гигонна, Жюли Симон) - 50,2 (1 + 8)
4. Германия (Роман Рес, Франциска Пройсс) - 1.06,9 (0 + 6)
5. Норвегия (Эрленн Бьентегорд, Ингрид Таннреволь) - 1.07,4 (0 + 6)
6. Украина (Дмитрий Пидручный, Юлия Джима) - 1.17,9 (0 + 6).
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