Украина - в Топ-6 сингл-микста в Солт-Лейк-Сити

Команда Италии одержала победу в сингл-миксте на этапе Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити.
 
Золото завоевали Лукас Хофер и Доротея Вирер. Они показали результат 35 минут 27,9 секунды. 
Фото Украина - в Топ-6 сингл-микста в Солт-Лейк-Сити
Лукас Хофер и Доротея Вирер. Фото: biathlonworld.com
 
Второе место заняли австрийцы Симон Эдер и Лиза Тереза Хаузер (отставание 22,9), третье - француз Антонен Гигонна и Жюли Симон (50,2). 
 
Сборная Украины в составе Дмитрия Пидручного и Юлии Джимы финишировала на шестой позиции.
 
Солт-Лейк-Сити (США)
 
Кубок мира
 
Смешанная эстафета 2 х 6 + 2 х 7,5 км
 
1. Италия (Лукас Хофер, Доротея Вирер) - 35.27,9 (0 шт. кругов + 6 доп. патронов)
 
2. Австрия (Симон Эдер, Лиза Тереза Хаузер) - отставание 22,9 (0 + 2)
 
3. Франция (Антонен Гигонна, Жюли Симон) - 50,2 (1 + 8)
 
4. Германия (Роман Рес, Франциска Пройсс) - 1.06,9 (0 + 6)
 
5. Норвегия (Эрленн Бьентегорд, Ингрид Таннреволь) - 1.07,4 (0 + 6)
 
6. Украина (Дмитрий Пидручный, Юлия Джима) - 1.17,9 (0 + 6).
 


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