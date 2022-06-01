На матче Шотландия – Украина ожидается аншлаг

Стало известно, сколько болельщиков будут присутствовать на полуфинальном матче плей-офф квалификации на ЧМ-2022 Шотландия – Украина.

На поединке ожидается 50 000 болельщиков. 3000 из них – фаны украинской сборной.

Команды сыграют в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк", рассчитанном на 52 063 зрителей.

Матч Шотландия – Украина состоится сегодня, 1 июня,. Изначально поединок должен был пройти 24 марта, однако был перенесен из-за военного вторжения РоSSии в Украину. Победитель выйдет в финал квалификации, где 5 июня в Кардиффе сыграет против Уэльса.