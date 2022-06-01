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2022-06-01
На матче Шотландия – Украина ожидается аншлаг
Трибуны в Глазго будут переполнены.
Стало известно, сколько болельщиков будут присутствовать на полуфинальном матче плей-офф квалификации на ЧМ-2022 Шотландия – Украина.
На поединке ожидается 50 000 болельщиков. 3000 из них – фаны украинской сборной.
Команды сыграют в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк", рассчитанном на 52 063 зрителей.
Матч Шотландия – Украина состоится сегодня, 1 июня,. Изначально поединок должен был пройти 24 марта, однако был перенесен из-за военного вторжения РоSSии в Украину. Победитель выйдет в финал квалификации, где 5 июня в Кардиффе сыграет против Уэльса.
Если сборная Украины сможет пройти Шотландию и Уэльс, то в Катаре сыграет в группе B с командами Англии, США и Ирана.
Алексей Леоничев, ZN.ua