На матче Шотландия – Украина ожидается аншлаг

Трибуны в Глазго будут переполнены.

На матче Шотландия – Украина ожидается аншлаг
Начало матча - в 21:45
© УАФ

Стало известно, сколько болельщиков будут присутствовать на полуфинальном матче плей-офф квалификации на ЧМ-2022 Шотландия – Украина.

На поединке ожидается 50 000 болельщиков. 3000 из них – фаны украинской сборной.

Команды сыграют в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк", рассчитанном на 52 063 зрителей.

Матч Шотландия – Украина состоится сегодня, 1 июня,. Изначально поединок должен был пройти 24 марта, однако был перенесен из-за военного вторжения РоSSии в Украину. Победитель выйдет в финал квалификации, где 5 июня в Кардиффе сыграет против Уэльса.

Если сборная Украины сможет пройти Шотландию и Уэльс, то в Катаре сыграет в группе B с командами Англии, США и Ирана.


Алексей Леоничев, ZN.ua

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