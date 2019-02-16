Футбольный клуб, еще год назад выступавший в УПЛ, снялся с розыгрыша Первой лиги

"Зирка" из Кропивницкого не будет принимать участие в весенней части сезона.

"Футбольный клуб "Зирка" сообщает, что профессиональная команда клуба снимается с Всеукраинских соревнований по футболу среди команд клубов Профессиональной футбольной лиги сезона 2018/2019 гг., и не будет принимать участие в весенней части чемпионата среди команд Первой лиги", - гласит заявление, опубликованное на официальном сайте клуба.

Это уже второй клуб, который снялся с Первой лиги по ходу этого сезона. Ранее снялась с розыгрыша Первой лиги харьковская "Кобра".

Еще в прошлом сезоне "Зирка" выступала в Украинской Премьер-лиге, но покинула высший дивизион, уступив в стыковых матчах черниговской "Десне".

Первую половину этого сезона команда из Кроповницкого провела провально - перед зимней паузой команда занимала последнее место, набрав всего 4 очка в 17 поединках.

Сообщается, что клуб продолжит выступления на юношеском уровне.