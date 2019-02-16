Суркис назвал бюджет и стоимость "Динамо". Футбол

Игорь Суркис выразил мнение насчет многих актуальных вопросов касательно киевского клуба.

Суркис назвал бюджет и стоимость "Динамо"
Игорь Суркис
Фото: http://dynamo.kiev.ua (фото: А.Устименко)

Президент "Динамо" Игорь Суркис дал развернутое интервью программе "Вацко Light", где, в частности поведал об оценочной стоимости клуба, а также назвал сумму годового бюджета команды.

"Каждые 2-3 года мы делаем оценку Deloitte. Со всем имуществом, футболистами, которые были на тот момент, стоимость составляла 300 млн долл. Но я не продам "Динамо" в руки, в которых я не буду уверен. У нас же был уже клуб, которые продали ("Металлист")", - заявил Суркис-младший.

"Какой бюджет "Динамо"? 35-40 млн долл. Когда называется такие цифры "потрачено 80 млн" (именно за столько были приобретены футболисты в 2012-2014 годах), то когда были эти деньги, я их тратил и ни о чем не думал. Я хотел создать боеспособную команду, были куплены качественные и хорошие футболисты. С такими игроками можно было бы создать боеспособную команду, которая не занимала бы четвертые места в чемпионатах", - отметил президент "Динамо".


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