Впервые с 2014 года роSSийский футболист подписал контракт с клубом УПЛ

Василий Павлов будет выступать за "Черноморец".

Впервые с 2014 года роSSийский футболист подписал контракт с клубом УПЛ
Василий Павлов
Фото: ФК "Черноморец"

РоSSийский форвард Василий Павлов подписал контракт с одесским "Черноморцем", сообщает официальный сайт клуба.

Стоит отметить, что 28-летний нападающий стал первым за 5 лет роSSийским футболистом, который будет защищать цвета клуба Украинской Премьер-лиги.

Ранее Павлов выступал за роSSийские "Крылья Советов", "Рубин", "Химки", "Армавир" и "Зоркий".

В прошлом году нападающий защищал цвета латвийского "Вентспилса", за который в 19 матчах забил 1 гол и отдал 2 ассиста. Также за свою карьеру уроженец Самары сыграл 13 матчей в еврокубках, в которых забил 3 гола.


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