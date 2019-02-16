Впервые с 2014 года роSSийский футболист подписал контракт с клубом УПЛ

РоSSийский форвард Василий Павлов подписал контракт с одесским "Черноморцем", сообщает официальный сайт клуба.

Стоит отметить, что 28-летний нападающий стал первым за 5 лет роSSийским футболистом, который будет защищать цвета клуба Украинской Премьер-лиги.

Ранее Павлов выступал за роSSийские "Крылья Советов", "Рубин", "Химки", "Армавир" и "Зоркий".

В прошлом году нападающий защищал цвета латвийского "Вентспилса", за который в 19 матчах забил 1 гол и отдал 2 ассиста. Также за свою карьеру уроженец Самары сыграл 13 матчей в еврокубках, в которых забил 3 гола.