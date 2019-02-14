"Динамо" попало в список самых культовых клубов в истории футбола по версии France Football
Достижения киевского клуба были по достоинству оценены.
France Football опубликовал список из 21 клуба, в который вошли, по мнению издательства, самые культовые футбольные команды в истории этого вида спорта, сообщает sportarena.com.
В данный список вошли клубы, которые в определенные моменты футбольной истории внесли свой вклад в развитие игры или отметились выдающимися достижениями.
В число таких клубов попал и украинский - киевское "Динамо", которое расположилось на 17-м месте рейтинга.
Возглавил рейтинг - амстердамский "Аякс". Лишь на втором месте оказался мадридский "Реал", а замыкает тройку "Ливерпуль".
Вызывает недоумение попадание в номинацию клуба "Нью-Йорк Космос", даже при том условии, что за американский клуб, в разное время, играли такие звезды мирового футбола, как Пеле, Джорджо Киналья и Карлос Альберто.
Полный список самых культовых клубов выглядит следующим образом:
- Аякс
- Реал Мадрид
- Ливерпуль
- Манчестер Юнайтед
- Бока Жуниорс
- Барселона
- Сантос
- Бенфика
- Ювентус
- Селтик
- Милан
- Интер
- Ривер Плейт
- Бавария
- Гонвед
- Нью-Йорк Космос
- Динамо Киев
- Торино
- Арсенал
- Црвена Звезда
- Сент-Этьенн
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