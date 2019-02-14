"Динамо" попало в список самых культовых клубов в истории футбола по версии France Football

Достижения киевского клуба были по достоинству оценены.

 

"Динамо" образца 1975 года
Фото: cdynamo.kiev
"Динамо" образца 1975 года

France Football опубликовал список из 21 клуба, в который вошли, по мнению издательства, самые культовые футбольные команды в истории этого вида спорта, сообщает sportarena.com.

В данный список вошли клубы, которые в определенные моменты футбольной истории внесли свой вклад в развитие игры или отметились выдающимися достижениями.

В число таких клубов попал и украинский - киевское "Динамо", которое расположилось на 17-м месте рейтинга.

Возглавил рейтинг - амстердамский "Аякс". Лишь на втором месте оказался мадридский "Реал", а замыкает тройку "Ливерпуль".

Вызывает недоумение попадание в номинацию клуба "Нью-Йорк Космос", даже при том условии, что за американский клуб, в разное время, играли такие звезды мирового футбола, как Пеле, Джорджо Киналья и Карлос Альберто.

Полный список самых культовых клубов выглядит следующим образом:

  1. Аякс
  2. Реал Мадрид
  3. Ливерпуль
  4. Манчестер Юнайтед
  5. Бока Жуниорс
  6. Барселона
  7. Сантос
  8. Бенфика
  9. Ювентус
  10. Селтик
  11. Милан
  12. Интер
  13. Ривер Плейт
  14. Бавария
  15. Гонвед
  16. Нью-Йорк Космос
  17. Динамо Киев
  18. Торино
  19. Арсенал
  20. Црвена Звезда
  21. Сент-Этьенн


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
"Лион" обвинил журналистов во лжи"Лион" обвинил журналистов во лжи
"Манчестер Юнайтед" предлагает за 18-летнего игрока 57 млн евро, - СМИ. Футбол"Манчестер Юнайтед" предлагает за 18-летнего игрока 57 млн евро, - СМИ. Футбол
Игроки "Реала" разговаривают с Бэйлом при помощи жестовИгроки "Реала" разговаривают с Бэйлом при помощи жестов
Лига чемпионов: "Рома" дома обыграла "Порту"Лига чемпионов: "Рома" дома обыграла "Порту"
В ПСЖ готовы потратить 200 млн евро на приобретение двух игроков, - СМИВ ПСЖ готовы потратить 200 млн евро на приобретение двух игроков, - СМИ
Блок рекламы


Похожие новости
На базе одного из самых популярных бразильских футбольных клубов произошел пожар – 10 человек погиблиНа базе одного из самых популярных бразильских футбольных клубов произошел пожар – 10 человек погибли
L’Equipe привело список самых высокооплачиваемых футболистовL’Equipe привело список самых высокооплачиваемых футболистов
Федерация футбола запретила "Барселоне" сыграть против "Реала" в футболках с иероглифами на спинеФедерация футбола запретила "Барселоне" сыграть против "Реала" в футболках с иероглифами на спине
"Шахтер" и "Динамо" вошли в финансовый рейтинг Топ-100 самых богатых клубов мира. Футбол"Шахтер" и "Динамо" вошли в финансовый рейтинг Топ-100 самых богатых клубов мира. Футбол
Шотландский "Селтик" подписал первого украинца в своей истории. ФутболШотландский "Селтик" подписал первого украинца в своей истории. Футбол
УЕФА обнародовал символическую сборную 2018 года по версии болельщиковУЕФА обнародовал символическую сборную 2018 года по версии болельщиков
Президент Discovery Channel отказалась стать первой в истории женщиной-руководителем Английской Премьер-ЛигиПрезидент Discovery Channel отказалась стать первой в истории женщиной-руководителем Английской Премьер-Лиги
Усик стал боксером года по версии ESPNУсик стал боксером года по версии ESPN
Большинство клубов Украинской Премьер-лиги проголосовало против изменения формата с 12 клубамиБольшинство клубов Украинской Премьер-лиги проголосовало против изменения формата с 12 клубами
Украинец Далакян защитил титул чемпиона мира в наилегчайшем весе по версии WBAУкраинец Далакян защитил титул чемпиона мира в наилегчайшем весе по версии WBA
Последние новости
Подгружаем последние новости