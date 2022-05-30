Зинченко стал трансферной целью двух клубов АПЛ - СМИ

Два клуба английской Премьер-лиги изучают возможность подписания футболиста сборной Украины и "Манчестер Сити" Александра Зинченко.

По информации The Athletic , речь идет об "Эвертоне" и "Ньюкасле".

При этом в "Эвертоне" хотят усилить позицию центрального полузащитника в летнее межсезонье. Зинченко чаще всего играет в "Ман Сити" на фланге защиты, но за сборную действует в полузащите.

Стоит отметить, что за "Эвертон" играет украинский защитник Виталий Миколенко.

"Ньюкасл" готовится совершить целый ряд трансферов, чтобы перестроить команду. Украинец может стать частью этого процесса.

25-летний Александр Зинченко в минувшем сезоне чемпионата Англии провел 15 матчей и сделал 4 ассиста. "Манчестер Сити" завоевал чемпионский титул.