Зинченко стал трансферной целью двух клубов АПЛ - СМИ
Украинский футболист может покинуть "Манчестер Сити".
Два клуба английской Премьер-лиги изучают возможность подписания футболиста сборной Украины и "Манчестер Сити" Александра Зинченко.
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При этом в "Эвертоне" хотят усилить позицию центрального полузащитника в летнее межсезонье. Зинченко чаще всего играет в "Ман Сити" на фланге защиты, но за сборную действует в полузащите.
Стоит отметить, что за "Эвертон" играет украинский защитник Виталий Миколенко.
"Ньюкасл" готовится совершить целый ряд трансферов, чтобы перестроить команду. Украинец может стать частью этого процесса.
25-летний Александр Зинченко в минувшем сезоне чемпионата Англии провел 15 матчей и сделал 4 ассиста. "Манчестер Сити" завоевал чемпионский титул.