Зинченко стал трансферной целью двух клубов АПЛ - СМИ

Украинский футболист может покинуть "Манчестер Сити".

Зинченко стал трансферной целью двух клубов АПЛ - СМИ
Зинченко стал чемпионом АПЛ с "Ман Сити" в минувшем сезоне
© twitter.com/ManCity

Два клуба английской Премьер-лиги изучают возможность подписания футболиста сборной Украины и "Манчестер Сити" Александра Зинченко.

По информации The Athletic, речь идет об "Эвертоне" и "Ньюкасле".

При этом в "Эвертоне" хотят усилить позицию центрального полузащитника в летнее межсезонье. Зинченко чаще всего играет в "Ман Сити" на фланге защиты, но за сборную действует в полузащите.

Стоит отметить, что за "Эвертон" играет украинский защитник Виталий Миколенко.

"Ньюкасл" готовится совершить целый ряд трансферов, чтобы перестроить команду. Украинец может стать частью этого процесса.

25-летний Александр Зинченко в минувшем сезоне чемпионата Англии провел 15 матчей и сделал 4 ассиста. "Манчестер Сити" завоевал чемпионский титул.


Данил Слесь, ZN.ua

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