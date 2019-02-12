Матч команд по водному поло был прерван из-за массовой драки
Игроки представили, что они на городском пляже.
Матч чемпионата РоSSии по водному поло между казанским "Синтезом" и волгоградским "Спартаком" был прерван из-за массовой драки, сообщает "Волгоградская правда".
За 4 минуты до конца матча при счете 9:6 в пользу волгоградцев сразу несколько ватерполистов сцепились в драке, к которым на помощь поддтянулись и другие "полевые" игроки.
В потасовке приняли участие и запасные. Судьи остановили матч.
Судейская коллегия должна принять решение, засчитать победу ватерполистам-спартаковцам или же матч будет переигран.
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