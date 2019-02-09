Примера: "Реал" в дерби уничтожил "Атлетико". Футбол

После победы в дерби "сливочные" уже вторые в таблице. До "Барселоны" всего пять очков.

"Атлетико" - "Реал" - 1:3 (1:2)

Фото: realmadrid.com

Голы: Каземиру, 16 (0:1). Гризманн, 25 (1:1). Серхио Рамос, 42 - с пенальти (1:2). Бэйл, 74 (1:3).

"Атлетико": Облак, Ариас, Хименес, Годин, Эрнандез, Корреа (Эрнандес, 65), Сауль, Партей, Лемар (Витоло, 59), Гризманн, Мората (Калинич, 71).

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Варан, Серхио Рамос, Регилон, Каземиру, Модрич, Кроос (Себальос, 84), Васкес, Бензема (Диас, 89), Винисиус Жуниор (Бэйл, 57).

Предупреждения: Васкес, 22. Гризманн, 24. Хименес, 41. Эрнандез, 58. Партей, 62. Регилон, 64. Модрич, 66. Мората, 68. Сауль, 72.

Удаление: Партей, 80.

Судья: Эстрада Фернандес.

9 февраля. Мадрид. Стадион "Ваньда Метрополитано".

Неделя дебютов Солари

Эта февральская неделя дарит Сантьяго Солари дебют за дебютом. Вслед за первым в карьере класико (еще и выездным) в роли главного тренера "Реала" - стартовое мадридское дерби, тоже гостевое (пусть и формально).

Сине-гранатовое испытание он выдержал – мадридцы увезли из столицы Каталонии важную для ответной полуфинальной игры ничью 1:1. Но от матча на "Ваньда Метрополитано" и тренер с игроками, и болельщики "Королевского клуба" ждали большего - ничейный счет их не устраивал.

Промежуточное "серебро"

Все потому, что, в случае победы, "Реал" мог впервые с конца августа-начала сентября подняться на вторую строчку в таблице, попутно обойдя "Атлетико".

Неудачно начав новый календарный год в Ла лиге - лишь одно очко в двух турах, - "сливочные" в последнее время выправили положение: четыре победы подряд в чемпионате при постоянных осечках конкурентов позволили им вернуться в тройку лидеров и претендовать сегодня на промежуточное "серебро".