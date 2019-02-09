Примера: "Реал" в дерби уничтожил "Атлетико". Футбол

9 февраля. Мадрид. Стадион "Ваньда Метрополитано".
Неделя дебютов Солари
Эта февральская неделя дарит Сантьяго Солари дебют за дебютом. Вслед за первым в карьере класико (еще и выездным) в роли главного тренера "Реала" - стартовое мадридское дерби, тоже гостевое (пусть и формально).
Сине-гранатовое испытание он выдержал – мадридцы увезли из столицы Каталонии важную для ответной полуфинальной игры ничью 1:1. Но от матча на "Ваньда Метрополитано" и тренер с игроками, и болельщики "Королевского клуба" ждали большего - ничейный счет их не устраивал.
Промежуточное "серебро"
Все потому, что, в случае победы, "Реал" мог впервые с конца августа-начала сентября подняться на вторую строчку в таблице, попутно обойдя "Атлетико".
Неудачно начав новый календарный год в Ла лиге - лишь одно очко в двух турах, - "сливочные" в последнее время выправили положение: четыре победы подряд в чемпионате при постоянных осечках конкурентов позволили им вернуться в тройку лидеров и претендовать сегодня на промежуточное "серебро".
Доминирование "Атлетико"
Но легко сказать - победить в дерби. Последние пять встреч с "атлетами" (во всех турнирах) не принесли "Реалу" ничего хорошего: два поражения при трех ничьих.
Времена, когда "матрасники" 14 лет не могли взять верх в споре мадридских клубов, далеко позади, а на плакатах "Ищем достойного соперника для дерби", которые украшали в то время трибуны главного стадиона испанской столицы, "Сантьяго Бернабеу", давно выцвели все буквы.
Шанс для Мораты, крысы для Куртуа
Встреча "Реала" и "Атлетико" - это всегда событие, но для нескольких человек субботняя игра имела особый смысл. Во-первых, сам Солари в бытность футболистом выступал и за ту, и за другую команду, хотя полтора года в красно-белой футболке по количеству титулов и трофеев не идут ни в какое сравнение с пятью сезонами в "Королевском клубе".
Недавнее приобретение "матрасников" - Мората - также играл в "Реале", но оказался не нужен Карло Анчелотти, ушел в "Ювентус", потом вернулся, не пригодился Зинедину Зидану – и был продан в "Челси". Несколько недель назад он снова приехал в Мадрид и был настроен воспользоваться представившимся шансом блеснуть во встрече с бывшим клубом.
У вратаря "сливочных" Куртуа - обратная ситуация. Три года он был любимцем болельщиков "Атлетико", потом перебрался в "Челси", а минувшим летом перешел в "Реал". Сегодняшнее дерби было первым для него на домашнем стадионе "матрасников" – и болельщики "атлетов" наглядно показали свое отношение к бельгийцу, положив игрушечных крыс на памятную табличку с его именем у "Ваньда Метрополитано". А потом еще и забросали ими вратаря на разминке.
ВАР и Гризманн
В итоге оба игрока были далеко не главными действующими лицами на поле. Мората в первом тайме в принципе не получал передач от партнеров, а Куртуа в голевом моменте хозяев после удара Гризманна пропустил мяч между ногами. Разобраться в эпизоде арбитру помог видео-ассистент – к неудовольствию болельщиков "Реала" ВАР занял сторону "Атлетико".
Голы Каземиру и Рамоса
Счет после этого стал 1:1. За 10 минут до этого классный гол забил Каземиру - после навеса с углового Рамос скинул мяч на дальнюю штангу, и бразильский опорник ударом "ножницами" прошил Облака.
А перед самым перерывом гости вышли вперед - Винисиуса, самого активного игрока "Реала", свалили в хозяйской штрафной, и штатный пенальтист Рамос не промахнулся.
Приговор от Бэйла
Во втором тайме игра стала жестче и грубее, а судья начал активнее доставать из кармана карточки. "Атлетико" даже успел сравнять счет, вот только Мората, перекинувший мяч через Куртуа, забрался в офсайд.
Остроты у ворот Куртуа поубавилось, и за 15 минут до финального свистка Бэйл, заменивший Винисиуса, выписал хозяевам приговор, точно пробив с левой под дальнюю штангу. Валлиец мог сделать и дубль, но не попал в створ после хорошего навеса с фланга.
"Реал" одержал первую победу над мадридскими соседями в чемпионате с ноября 2016 года и обошел "Атлетико" в турнирной таблице. До "Барселоны" всего пять очков (у каталонцев игра в запасе). Плохое начало сезона забыто и прожито - "сливочные" вернулись в чемпионскую гонку.
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