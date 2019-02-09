Кубок мира: Спринт в Канаде перенесен из-за морозов

Организаторы этапа Кубка мира в Кэнморе объявили о переносе спринтерских гонок на 10 февраля.
 
Мужской спринт начнется в 21.20 по киевскому времени, а женский - в 23.45.
Фото Кубок мира: Спринт в Канаде перенесен из-за морозов
Фото: biathlonworld.com
 
"В связи с прогнозом погоды, в котором говорится о температурах ниже -25 градусов по Цельсию в субботу не будет никаких соревнований.
 
Два спринта перенесены на воскресенье", - говорится в сообщении.


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