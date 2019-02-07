УЕФА не отменит правило выездного гола

Переизбранный президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что организация не собирается отменять правило выездного гола в еврокубках.

- Странно, мы об этом даже не собирались говорить.

Александер Чеферин. Фото: uefa.com

На комитетах это обсуждалось, но решения принято не было. Не стоит распространять ложные новости, - заявил Чеферин на пресс-конференции, состоявшейся после исполкома УЕФА .

Во вторник немецкое издание Kicker заявило, что исполком, якобы, должен отменить правило выездного гола, введенное в сезоне-1965/66.

Причиной этого могло стать возрастающее недовольство скептиков, которые говорят, что сейчас забить на чужом поле стало гораздо проще, чем 50 лет назад.