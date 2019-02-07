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2019-02-07
УЕФА не отменит правило выездного гола
Переизбранный президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что организация не собирается отменять правило выездного гола в еврокубках.
- Странно, мы об этом даже не собирались говорить.
Александер Чеферин. Фото: uefa.com
На комитетах это обсуждалось, но решения принято не было. Не стоит распространять ложные новости, - заявил Чеферин на пресс-конференции, состоявшейся после исполкома УЕФА.
Во вторник немецкое издание Kicker заявило, что исполком, якобы, должен отменить правило выездного гола, введенное в сезоне-1965/66.
Причиной этого могло стать возрастающее недовольство скептиков, которые говорят, что сейчас забить на чужом поле стало гораздо проще, чем 50 лет назад.
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