УЕФА не отменит правило выездного гола

Переизбранный президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что организация не собирается отменять правило выездного гола в еврокубках.
 
- Странно, мы об этом даже не собирались говорить.
Фото УЕФА не отменит правило выездного гола
Александер Чеферин. Фото: uefa.com
 
На комитетах это обсуждалось, но решения принято не было. Не стоит распространять ложные новости, - заявил Чеферин на пресс-конференции, состоявшейся после исполкома УЕФА.
 
Во вторник немецкое издание Kicker заявило, что исполком, якобы, должен отменить правило выездного гола, введенное в сезоне-1965/66.
 
Причиной этого могло стать возрастающее недовольство скептиков, которые говорят, что сейчас забить на чужом поле стало гораздо проще, чем 50 лет назад. 
 


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