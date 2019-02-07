Первая команда Формулы-1 представила, как будут выглядеть болиды в новом сезоне

Первой из команд Фомулы-1 свой новый болид на сезон 2019 года представила команда Haas. Отметим, теперь основными цветами болида стали черный и золотой – цвета нового титульного спонсора команды Rich Energy.

Фото: haasf1team.com Фото: haasf1team.com Фото: haasf1team.com

На изображениях Haas VF-19, на котором команда будет выступать в новом сезоне можно заметить визуальные изменения – упрощенное переднее антикрыло из пяти элементов. Переднее антикрыло стало на 200 миллиметров шире и на 20 миллиметров выше, а заднее – на 100 миллиметров шире и на 20 миллиметров выше.

Напомним, в прошлом сезоне Haas заняла пятое место в Кубке конструкторов. Это лучший результат команды, дебютировавшей в Ф1 в 2016 году.

Основные технические характеристики: