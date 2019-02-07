Андрей Павелко стал членом Исполкома УЕФА. Футбол

Президент ФФУ получил высокую должность в УЕФА.

Андрей Павелко стал членом Исполкома УЕФА
Андрей Павелко и Александер Чеферин
Фото: ffu.ua

На 43-м Конгрессе УЕФА, который сегодня состоялся в Риме, помимо выборов президента, определились и другие руководящие лица организации.

В частности, был избран новый состав Исполкома УЕФА.

На семь позиций в Исполкоме (одно автоматически отошло француженке Флоранс Ардуэн) претендовали 10 человек, в том числе и президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко. В итоге, Павелко попал в число тех, кто набрал больше всего голосов - 27.

Вместе с ним четырехлетний мандат в Исполкоме получили: Шандор Чаньи (Венгрия), Давор Шукер (Хорватия), Луис Рубиалес (Испания), Фернанду Гомеш (Португалия), Йеспер Меллер-Кристенсен (Дания) и Арманд Дука (Албания).

Напомним, что ранее в состав Исполкома УЕФА входил Григорий Суркис, а в последнее время 69-летний функционер занимает должность вице-президента европейского футбольного союза. Его полномочия в организации подходят к концу в этом году.

43-летний Павелко с начала 2015 года возглавляет ФФУ.


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