В УЕФА прошли выборы президента организации. Футбол

Александер Чеферин переизбран на новый четырехлетний срок.

Фото: skysports.com Александр Чеферин

УЕФА

Действующий президентАлександер Чеферин переизбран на новый срок, сообщает Sky Sports.

51-летний словенец останется на свой должности еще как минимум на четыре года, уточняет издание.

Функционер набрал большинство голосов, чтобы продолжить свою работу на должности президента УЕФА .

Отметим, Чеферину не было альтернативы изначально - кроме него на этот пост никто не выдвигался.

Должность руководителя организации Чеферин занял в сентябре 2016 года. До этого он занимал пост президента словенской федерации футбола.