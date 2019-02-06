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Отбор ЧЕ-2020: Украина сыграет два матча во Львове. Футбол Исполком ФФУ принял решение о проведении домашних матчей сборной Украины в отборе на Евро-2020 против Сербии и Люксембурга. Обе игры будут проведены на «Арене Львов». Фото: ffu.ua Решение принималось на основании гарантийных писем министерства молодежи и спорта Украины, Львовской ОГА, Федерации футбола Львовской области, « Львов Арены», а также предложениях тренерского штаба сборной Украины. Матч против Сербии состоится 7 июня, против Люксембурга - 10 июня. Обе встречи начнутся в 21.45. Киеве на НСК «Олимпийский», а место проведения матча с Литвой пока неизвестно. Домашнюю игру с Португалией украинцы проведут вна НСК «Олимпийский», а место проведения матча с Литвой пока неизвестно. Ранее сообщалось, что Львовская ОГА попросит Винника перенести концерт на «Арене Львов» из-за матчей сборной Украины. ffu.ua

Спорт-Экспресс

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