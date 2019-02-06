Отбор ЧЕ-2020: Украина сыграет два матча во Львове. Футбол

Исполком ФФУ принял решение о проведении домашних матчей сборной Украины в отборе на Евро-2020 против Сербии и Люксембурга.
 
Обе игры будут проведены на «Арене Львов».
Фото Отбор ЧЕ-2020: Украина сыграет два матча во Львове
Фото: ffu.ua
 
Решение принималось на основании гарантийных писем министерства молодежи и спорта Украины, Львовской ОГА, Федерации футбола Львовской области, «Львов Арены», а также предложениях тренерского штаба сборной Украины.
 
Матч против Сербии состоится 7 июня, против Люксембурга - 10 июня. Обе встречи начнутся в 21.45.
 
Домашнюю игру с Португалией украинцы проведут в Киеве на НСК «Олимпийский», а место проведения матча с Литвой пока неизвестно.
 
Ранее сообщалось, что Львовская ОГА попросит Винника перенести концерт на «Арене Львов» из-за матчей сборной Украины.
 


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