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2019-02-06
Отбор ЧЕ-2020: Украина сыграет два матча во Львове. Футбол
Исполком ФФУ принял решение о проведении домашних матчей сборной Украины в отборе на Евро-2020 против Сербии и Люксембурга.
Обе игры будут проведены на «Арене Львов».
Фото: ffu.ua
Решение принималось на основании гарантийных писем министерства молодежи и спорта Украины, Львовской ОГА, Федерации футбола Львовской области, «Львов Арены», а также предложениях тренерского штаба сборной Украины.
Матч против Сербии состоится 7 июня, против Люксембурга - 10 июня. Обе встречи начнутся в 21.45.
Домашнюю игру с Португалией украинцы проведут в Киеве на НСК «Олимпийский», а место проведения матча с Литвой пока неизвестно.
Ранее сообщалось, что Львовская ОГА попросит Винника перенести концерт на «Арене Львов» из-за матчей сборной Украины.
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