Украина выиграла первую международную медаль по сноуборду

Украинка Аннамари Данча завоевала серебряную награду по сноуборду в параллельном слаломе на чемпионате мира в США . Об этом сообщает Международная федерация лыжного спорта.

Украинская сноубордистка проиграла в финале Джули Зогг из Швейцарии. Это первая для Украины медаль по сноуборду.

Вице-чемпионка- 28-летняя жительница Закарпатья, мастер спорта международного класса по сноуборду, участница трех зимних олимпиад.