Украина выиграла первую международную медаль по сноуборду

Аннамари Данча взяла серебро в параллельном слаломе.

Украина выиграла первую международную медаль по сноуборду
Аннамари Данча
Фото: Википедия

Украинка Аннамари Данча завоевала серебряную награду по сноуборду в параллельном слаломе на чемпионате мира в США. Об этом сообщает Международная федерация лыжного спорта.

Украинская сноубордистка проиграла в финале Джули Зогг из Швейцарии. Это первая для Украины медаль по сноуборду.

Вице-чемпионка- 28-летняя жительница Закарпатья, мастер спорта международного класса по сноуборду, участница трех зимних олимпиад.


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