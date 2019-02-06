Украина выиграла первую международную медаль по сноуборду
Аннамари Данча взяла серебро в параллельном слаломе.
Украинка Аннамари Данча завоевала серебряную награду по сноуборду в параллельном слаломе на чемпионате мира в США. Об этом сообщает Международная федерация лыжного спорта.
Украинская сноубордистка проиграла в финале Джули Зогг из Швейцарии. Это первая для Украины медаль по сноуборду.
Вице-чемпионка- 28-летняя жительница Закарпатья, мастер спорта международного класса по сноуборду, участница трех зимних олимпиад.
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