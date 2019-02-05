"Шахтер" и "Динамо" вошли в финансовый рейтинг Топ-100 самых богатых клубов мира. Футбол

"Горняки" оказались в третьем десятке, динамовцы – в девятом.

"Шахтер" и "Динамо" вошли в финансовый рейтинг Топ-100 самых богатых клубов мира
Фото: shakhtar.com

Компания Soccerex Football Finance Index 100 представила обновленный рейтинг самых богатых клубов мира, согласно которому два украинских гранда - "Шахтер" и "Динамо" вошли в Топ-100.

"Шахтер", общая стоимость игроков которого составила 103 млн евро, занял 25-ю строчку.

"Динамо", чей состав был оценен в 67 млн евро, разделило 88-90-е места с аргентинским "Ривер Плейтом" и китайским "Хэбэй Чайная Форчун".

Фото: soccerex.com

Чемпион Английской Премьер-Лиги - "Манчестер Сити" второй год подряд занимает первое место в мировом рейтинге Soccerex, как клуб с наибольшей финансовой мощью в мировом футболе. В отчете City достиг 4,21 балла по индексу футбольного финансирования (FFI), который учитывает пять переменных: игровые активы, материальные активы, денежные средства в банке, инвестиции потенциального владельца и чистый долг.

Стоит добавить, что на втором и третьем месте рейтинга расположились ПСЖ (3,84) и "Бавария" (2,67), соответственно.

Также в Топ-10 вошли лондонские "Тоттенхэм" (2,66) и "Арсенал" (2,43), а также "Реал" (2,38), "Барселона" 2,05), "Манчестер Юнайтед" (1,99), "Ювентус" (1,96) и "Челси" (1,89).


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