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Украинская теннисистка Дема выиграла турнир ITF в Анталии Призовой фонд турнира составляет 15 тысяч долларов. 17-летняя украинская теннисистка Виктория Дема стала победительницей турнира ITF в Анталии. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины. В финале Дема в трех сетах обыграла латвийку Даниэлу Висманн - 4: 6, 6: 3, 6: 3. "Это уже второй одиночный профессиональный титул ITF в карьере Демы", - говорится в сообщении. ???17-річна українська тенісистка Вікторія Дема стала переможницею турніру ITF в Анталії.



У фіналі Дема в трьох сетах обіграла латвійка Даніелу Вісманн - 4:6, 6:3, 6:3. Це вже другий одиночний професійний титул ITF в кар'єрі Деми.



Вітаємо!!! pic.twitter.com/a53eKSd7hY — НОК України (@OlympicUA) 3 февраля 2019 г. Призовой фонд турнира составляет 15 тысяч долларов. Ранее сообщалось, что 18-летняя украинка Даяна Ястремская выиграла турнир WTA Thailand Open.

LB.ua

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