Украинская теннисистка Дема выиграла турнир ITF в Анталии
Призовой фонд турнира составляет 15 тысяч долларов.
17-летняя украинская теннисистка Виктория Дема стала победительницей турнира ITF в Анталии.
Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.
В финале Дема в трех сетах обыграла латвийку Даниэлу Висманн - 4: 6, 6: 3, 6: 3.
"Это уже второй одиночный профессиональный титул ITF в карьере Демы", - говорится в сообщении.
???17-річна українська тенісистка Вікторія Дема стала переможницею турніру ITF в Анталії.— НОК України (@OlympicUA)
У фіналі Дема в трьох сетах обіграла латвійка Даніелу Вісманн - 4:6, 6:3, 6:3. Це вже другий одиночний професійний титул ITF в кар'єрі Деми.
Вітаємо!!!
pic.twitter.com/a53eKSd7hY 3 февраля 2019 г.
Призовой фонд турнира составляет 15 тысяч долларов.
Ранее сообщалось, что 18-летняя украинка Даяна Ястремская выиграла турнир WTA Thailand Open.
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