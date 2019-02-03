В Английской Премьер-Лиге судьи 2 минуты не могли возобновить игру, из-за выбежавшего на поле черного кота. Футбол

Игра была остановлена на несколько минут: сотрудникам стадиона никак не удавалось поймать кота, а тот, в свою очередь, был, по-видимому, очень удивлен, как скоплением народа, так и методами принудить его покинуть футбольное поле.
Отметим, что многие футбольные клубы имеют в штате котов, которых используют по их природной надобности – ловить на поле, да и не только, мышей.
В конце концов кот сообразил, что сегодня он будет более полезен в подтрибунном помещении.
This is NOT a joke! A black cat halted play between Everton and Wolves for two minutes by charging from one end of the pitch to the other! ??
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