Ломаченко поддержал роSSийского боксера в предстоящем бою за звание чемпиона мира
Украинец поддержал Сергея Ковалева.
В ночь с субботы на воскресенье в Далласе, штат Техас пройдет бой за звание чемпиона мира по версии WBO в полутяжелой весовой категории.
Экс-чемпион мира, россиянин Сергей Ковалев проведет бой-реванш против обладателя титула, колумбийца Элейдероа Альвареса.
В сети Instagram появилось фото, на котором украинский боксер, чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко поддержал Ковалева.
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Be like LOMA be with KRUSHER ? #AndNew #klimasmanagement #kovalevalvarez #boxing
Публикация от
Egis Klimas(@klimasmanagement)
Добавим, что на момент остановки поединка Ковалев выигрывал, но он трижды оказался на канвасе в седьмом раунде и бой был остановлен.
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02.02.2019 19:08