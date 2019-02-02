Ломаченко поддержал роSSийского боксера в предстоящем бою за звание чемпиона мира

Украинец поддержал Сергея Ковалева.

В ночь с субботы на воскресенье в Далласе, штат Техас пройдет бой за звание чемпиона мира по версии WBO в полутяжелой весовой категории.

Экс-чемпион мира, россиянин Сергей Ковалев проведет бой-реванш против обладателя титула, колумбийца Элейдероа Альвареса.

В сети Instagram появилось фото, на котором украинский боксер, чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко поддержал Ковалева.

Напомним, первая встреча Ковалева и Альвареса прошла в августе прошлого года и тогда россиянин неожиданно для многих проиграл.

Добавим, что на момент остановки поединка Ковалев выигрывал, но он трижды оказался на канвасе в седьмом раунде и бой был остановлен.


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