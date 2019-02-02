В матче Английской Премьер-Лиги вратаря чуть не прибила упавшая с крыши "Уэмбли" сосулька

Мартин Дубравка отделался легким испугом.

Фото: thesun.co.uk

В рамках 25-го тура Английской Премьер-Лиги лондонский "Тоттенхэм" на "Уэмбли" принимал "Ньюкасл".

Благодаря единственному голу, забитому хавбеком "Тоттенхэма" Сон Хын Мином в эндшпиле поединка, "шпоры" одержали минимальную победу 1:0.

Стоит отметить, что на предматчевой разминке голкипер гостей Мартин Дубравка едва не получил смертельную рану, когда в непосредственной близости от него "десантировалась" с крыши главного стадиона Великобритании сосулька.

Фото: thesun.co.uk
Фото: thesun.co.uk
Добавим, что аналогичную картину падающих сосулек болельщики и участники поединка наблюдали и по ходу матча.

Фото: thesun.co.uk
Лишь по счастливой случайности никто не пострадал.


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