В матче Английской Премьер-Лиги вратаря чуть не прибила упавшая с крыши "Уэмбли" сосулька
Мартин Дубравка отделался легким испугом.
В рамках 25-го тура Английской Премьер-Лиги лондонский "Тоттенхэм" на "Уэмбли" принимал "Ньюкасл".
Благодаря единственному голу, забитому хавбеком "Тоттенхэма" Сон Хын Мином в эндшпиле поединка, "шпоры" одержали минимальную победу 1:0.
Стоит отметить, что на предматчевой разминке голкипер гостей Мартин Дубравка едва не получил смертельную рану, когда в непосредственной близости от него "десантировалась" с крыши главного стадиона Великобритании сосулька.
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