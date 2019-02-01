Еще один игрок "Шахтера" перешел в роSSийский клуб

Олег Данченко перешел в "Енисей".

 

Олег Данченко
Фото: ФК "Шахтер"
Олег Данченко
Донецкий "Шахтер" официально объявил о переходе защитника Олега Данченко в роSSийский "Енисей", сообщает официальный сайт "горняков".

 

Украинец будет выступать за "Енисей" на правах аренды до конца нынешнего сезона.

Примечательно, что представление своего нового игрока красноярский клуб осуществил переделанной сценой из трилогии "Властелин колец".

Отметим, Данченко стал вторым игроком "Шахтера" в нынешнем году, который сменил украинский чемпионат на роSSийский: ранее "горняки" осуществили трансфер в санкт-петербургский "Зенит" Ярослава Ракицкого.

 

В текущем сезоне Данченко провел за "Шахтер" 12 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал одну результативную передачу.

После 17-ти сыгранных туров "Енисей" увяз на последнем месте РоSSийской Премьер-лиги, отставая от предпоследней команды чемпионата ("Анжи") на 5 очков.


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