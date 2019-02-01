Еще один игрок "Шахтера" перешел в роSSийский клуб
Олег Данченко перешел в "Енисей".
Украинец будет выступать за "Енисей" на правах аренды до конца нынешнего сезона.
Примечательно, что представление своего нового игрока красноярский клуб осуществил переделанной сценой из трилогии "Властелин колец".
В текущем сезоне Данченко провел за "Шахтер" 12 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал одну результативную передачу.
После 17-ти сыгранных туров "Енисей" увяз на последнем месте РоSSийской Премьер-лиги, отставая от предпоследней команды чемпионата ("Анжи") на 5 очков.
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01.02.2019 18:19