Шотландский "Селтик" подписал первого украинца в своей истории. Футбол

Марьян Швед стал "кельтом".

Шотландский "Селтик" подписал первого украинца в своей истории
Марьян Швед
Фото: celticfc.net

21-летний Марьян Швед подписал контракт с "Селтиком" на 4,5 года, став первым украинцем в истории легендарного шотландского клуба.

В своем интервью официальному клубному сайту игрок сборной Украины пообещал оправдать все ожидания болельщиков.

"Я очень горжусь тем, что я здесь, а также тем, что я первый украинец, подписавший контракт с "Селтиком". Я сделаю все возможное, чтобы стать примером для украинских футболистов. Я люблю достигать успеха самостоятельно. Надеюсь, что смогу помочь клубу достичь важных целей и дать болельщикам повод для радости.

Впереди меня ждут несколько месяцев работы, но я приеду в команду уверенным и подготовленным.

В "Селтике" я буду чувствовать себя как дома, потому что у "Карпат" тоже зеленые и белые цвета и они всегда будут в моем сердце.

Надеюсь, что мой переход также поможет чаще выступать за сборную. Все, конечно, зависит от тренера, но я очень надеюсь, что буду больше играть за Украину.

"Селтик" - это клуб с огромной историей, и я хочу быть частью этой истории и продолжить ее писать.

Я получил много сообщений от украинской общины в Глазго и был удивлен тому, что они нашли меня и связались. Они рады, что я приехал. Мне было очень приятно. Ведь я понимаю, что для них важно, что украинец будет играть в Глазго за "Селтик". Я постараюсь создать хорошее мнение о себе, и как об украинце, и как о футболисте", - заявил Швед.

Отметим, что Марьян до конца сезона будет в аренде у "Карпат", после чего присоединится к новому клубу.

Молодой украинец обошелся "Селтику" в 2 млн евро.


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