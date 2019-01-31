Вице-президенту ФФУ Костюченко грозит пять лет тюрьмы, - СМИ. Футбол

Генпрокуратура Украины выдвинула обвинение первому вице-президенту Федерации футбола Украины Вадиму Костюченко за подделку диплома о высшем образовании, а также неоднократное использование фальшивого документа с целью продвижения по карьеной лестнице, сообщает "Наш Киев ".

Открытое еще в 2014-м году расследование в отношении Костюченко завершилось 14 января 2019 года, по итогам которого ГПУ выдвинула новое подозрение к функционеру ФФУ по статье 358 УК (подделка документов и их дальнейшее использование, максимальное наказание 5 лет лишения свободы), уточняет издание.

Следователи обвиняют Костюченко в таких незаконных действиях с дипломом:

подделка диплома КПИ серия ЛО ВЕ №0001912 от 01.03.1997 года

заверение подделанного диплома у нотариуса

подача диплома КПИ в КНУ им. Шевченко с целью получения второго образования

трудоустройство на посту первого замминистра в Министерстве семьи и молодежи

трудоустройство на посту директора департамента Минагрополитики

трудоустройство на посту замглавы Деснянской райадминистрации города Киев

поступление в Национальную академию управления при Президенте

трудоустройство на посту начальника управления КГГА

На сайде Единого государственного электронного реестра по вопросам образования нет данных о дипломе ЛО ВЕ №0001912, который якобы в 1997-м году получил в КПИ Костюченко, отмечает издание.