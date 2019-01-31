Вице-президенту ФФУ Костюченко грозит пять лет тюрьмы, - СМИ. Футбол

ГПУ выдвинула Вадиму Костюченко обвинение за подделку диплома.

Вице-президенту ФФУ Костюченко грозит пять лет тюрьмы, - СМИ
Вадим Костюченко
Фото: dynamo.kiev.ua

Генпрокуратура Украины выдвинула обвинение первому вице-президенту Федерации футбола Украины Вадиму Костюченко за подделку диплома о высшем образовании, а также неоднократное использование фальшивого документа с целью продвижения по карьеной лестнице, сообщает "Наш Киев".

Открытое еще в 2014-м году расследование в отношении Костюченко завершилось 14 января 2019 года, по итогам которого ГПУ выдвинула новое подозрение к функционеру ФФУ по статье 358 УК (подделка документов и их дальнейшее использование, максимальное наказание 5 лет лишения свободы), уточняет издание.

Следователи обвиняют Костюченко в таких незаконных действиях с дипломом:

  • подделка диплома КПИ серия ЛО ВЕ №0001912 от 01.03.1997 года
  • заверение подделанного диплома у нотариуса
  • подача диплома КПИ в КНУ им. Шевченко с целью получения второго образования
  • трудоустройство на посту первого замминистра в Министерстве семьи и молодежи
  • трудоустройство на посту директора департамента Минагрополитики
  • трудоустройство на посту замглавы Деснянской райадминистрации города Киев
  • поступление в Национальную академию управления при Президенте
  • трудоустройство на посту начальника управления КГГА

На сайде Единого государственного электронного реестра по вопросам образования нет данных о дипломе ЛО ВЕ №0001912, который якобы в 1997-м году получил в КПИ Костюченко, отмечает издание.

Напомним, Печерский районный суд Киева 14 сентября 2018 года предоставил доступ следователям ГПУ к документам ФФУ, содержащим почерк и подпись Вадима Костюченко, с целью сверить почерк и подпись, имеющиеся на документах в ФФУ в 2017-2018 годах и тех, которые функционер подавал сначала в университет имени Шевченко, а затем для трудоустройства в органах киевской власти и Министерстве аграрной политики.


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