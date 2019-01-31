"Заря" в Турции: Победа под аккомпанемент дождя. Футбол

ЗАРЯ - ПРОЛЕТЕР Сербия - 1:0 (1:0)
 
Гол: Хомченовский, 6.
 
«Заря» (Луганск): 1-й тайм - Махарадзе, Кабаев, Вернидуб, Чеберко, Белый, Кочергин, Казаков, Хомченовский, Караваев, Силас, Будковский;
Фото "Заря" в Турции: Победа под аккомпанемент дождя
Фото: zarya-lugansk.com
 
2-й тайм - Чуваев, Чечер, Сухарь, Каменюка, Тымчик (Михайличенко, 75), Чайковский, Загоруйко, Леднев, Лунев, Громов, Иванович.
 
Докучающая всем находящимся на сборах в Турции командам ненастная погода подпортила настроение и луганчанам. Вчера «Заре» пришлось buhfnm под аккомпанемент дождя, что не способствовало качественной игре
 
Встречавшиеся с сербским «Пролетером» подопечные Юрия Вернидуба уже в самом начале поединка сумели открыть счет: Дмитрий Хомченовский после подачи Владислава Кабаева пробил головой из-за штрафной. До перерыва «Заря» могла вновь добиться успеха, но до гола дело так и не дошло - обороне сербов удалось помешать угрожавшим воротам Максиму Белому и Филиппу Будковскому.
 
А после перерыва, когда в луганской команде на поле вышли сразу одиннадцать свежих футболистов, удвоить преимущество мог новичок Неманья Иванович. Серб наносил удар по воротам своих соотечественников, однако голкипер «Прелетера» не без труда ликвидировал угрозу.
 
Не смогли забить также Артем Громов и Тимофей Сухарь: первый наносил удар, а второй - пытался, но не успел на добивание. 
 
Как информирует официальный сайт «Зари», голкипер луганчан по-настоящему вступил в игру лишь однажды. После штрафного «Пролетера» Заури Махарадзе оказался начеку, переведя мяч на угловой.
 
Следующий соперник луганчан - польский «Пяст». Встреча с ним должна запланирована на 2 февраля. 
 
Вячеслав КУЛЬЧИЦКИЙ, Спорт-Экспресс в Украине


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