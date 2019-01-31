"Заря" в Турции: Победа под аккомпанемент дождя. Футбол

ЗАРЯ - ПРОЛЕТЕР Сербия - 1:0 (1:0)

Гол: Хомченовский, 6.

«Заря» (Луганск): 1-й тайм - Махарадзе, Кабаев, Вернидуб, Чеберко, Белый, Кочергин, Казаков, Хомченовский, Караваев, Силас, Будковский;

Фото: zarya-lugansk.com

2-й тайм - Чуваев, Чечер, Сухарь, Каменюка, Тымчик (Михайличенко, 75), Чайковский, Загоруйко, Леднев, Лунев, Громов, Иванович.

Докучающая всем находящимся на сборах в Турции командам ненастная погода подпортила настроение и луганчанам. Вчера «Заре» пришлось buhfnm под аккомпанемент дождя, что не способствовало качественной игре

Встречавшиеся с сербским «Пролетером» подопечные Юрия Вернидуба уже в самом начале поединка сумели открыть счет: Дмитрий Хомченовский после подачи Владислава Кабаева пробил головой из-за штрафной. До перерыва «Заря» могла вновь добиться успеха, но до гола дело так и не дошло - обороне сербов удалось помешать угрожавшим воротам Максиму Белому и Филиппу Будковскому.

А после перерыва, когда в луганской команде на поле вышли сразу одиннадцать свежих футболистов , удвоить преимущество мог новичок Неманья Иванович. Серб наносил удар по воротам своих соотечественников, однако голкипер «Прелетера» не без труда ликвидировал угрозу.

Не смогли забить также Артем Громов и Тимофей Сухарь: первый наносил удар, а второй - пытался, но не успел на добивание.

Как информирует официальный сайт «Зари», голкипер луганчан по-настоящему вступил в игру лишь однажды. После штрафного «Пролетера» Заури Махарадзе оказался начеку, переведя мяч на угловой.

Следующий соперник луганчан - польский «Пяст». Встреча с ним должна запланирована на 2 февраля.