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"Валенсия" пробилась в полуфинал Кубка Испании "Валенсия" обыграла "Хетафе" в ответном матче 1/4 финала Кубка Испании. Хет-трик в составе победителей оформил Родриго. Фото: valenciacf.com Свой первый мяч он забил с передачи россиянина Дениса Черышева. В первой встрече "Валенсия" уступила с минимальным счетом, поэтому вышла в полуфинал. Кубок Испании 1/4 финала Ответный матч "Валенсия" - "Хетафе" - 3:1 (0:1) Голы: Хорхе Молина, 1 (0:1). Родриго, 61 (1:1). Родриго, 90+2 (2:1). Родриго, 90+3 (3:1). "Валенсия": Доменеч, Гарай, Пиччини (Ли Кан Ин, 71), Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Парехо, Васс (Черышев, 56), Солер (Гамейро, 86), Родриго, Мина, Торрес. "Хетафе": Чичисола, Антунеш, Кабрера, Суарес, Джене, Фламини (Арамбарри, 57), Портильо (Дуро, 67), Кристофоро (Бруно Гонсалес, 78), Максимович, Хорхе Молина, Хайме Мата. Предупреждения: Хайме Мата, 10. Суарес, 20. Джене, 25. Портильо, 43. Чичисола, 44. Габриэл Паулиста, 45. Мина, 46. Гарай, 68. Хорхе Молина, 84. Родриго, 90+4. Арамбарри, 90+7. Удаление: Джене, 74. Судья: Эстрада Фернандес. 29 января. Валенсия. Стадион "Месталья".

Спорт-Экспресс

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