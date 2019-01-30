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2019-01-30
"Валенсия" пробилась в полуфинал Кубка Испании
"Валенсия" обыграла "Хетафе" в ответном матче 1/4 финала Кубка Испании.
Хет-трик в составе победителей оформил Родриго.
Фото: valenciacf.com
Свой первый мяч он забил с передачи россиянина Дениса Черышева.
В первой встрече "Валенсия" уступила с минимальным счетом, поэтому вышла в полуфинал.
Кубок Испании
1/4 финала
Ответный матч
"Валенсия" - "Хетафе" - 3:1 (0:1)
Голы: Хорхе Молина, 1 (0:1). Родриго, 61 (1:1). Родриго, 90+2 (2:1). Родриго, 90+3 (3:1).
"Валенсия": Доменеч, Гарай, Пиччини (Ли Кан Ин, 71), Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Парехо, Васс (Черышев, 56), Солер (Гамейро, 86), Родриго, Мина, Торрес.
"Хетафе": Чичисола, Антунеш, Кабрера, Суарес, Джене, Фламини (Арамбарри, 57), Портильо (Дуро, 67), Кристофоро (Бруно Гонсалес, 78), Максимович, Хорхе Молина, Хайме Мата.
Предупреждения: Хайме Мата, 10. Суарес, 20. Джене, 25. Портильо, 43. Чичисола, 44. Габриэл Паулиста, 45. Мина, 46. Гарай, 68. Хорхе Молина, 84. Родриго, 90+4. Арамбарри, 90+7.
Удаление: Джене, 74.
Судья: Эстрада Фернандес.
29 января. Валенсия. Стадион "Месталья".
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