Футбольные клубы в 2018 году потратили астрономические 7 млрд долл. на трансферы
Наибольшую выгоду от продажи игроков получили французские клубы.
Футбольные клубы в 2018 году потратили в общей сложности 7,03 млрд долл. на трансферы, приводит отчет ФИФА "Спорт-Экспресс".
По сравнению с 2017 годом затраты на покупку игроков увеличились на 10,3%.
При этом 31 клуб потратил больше 50 млн долл. на трансферы. Эти затраты составили более половины от общей суммы трансферных расходов в 2018 году.
Большую часть этих денег (78,2%) потратили клубы, входящие в УЕФА.
Максимальный положительный баланс по трансферным расходам в 2018 году наблюдается у французских клубов - 467,2 млн долл.
Самый большой отрицательный баланс - у английских клубов - 1,05 млрд долл.
Отметим, что сумма годовых расходов на трансферы футбольных клубов сопоставима со средневзвешенным квартальным доходом государственного бюджета такой страны, как Украина (7,75 млрд долл.).
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