Роналду встретился с фанаткой, которой разбил мячом нос. Футбол

Теперь болельщица Криштиану знает какой силы удар у португальца.

На разминке перед домашнем матчем Серии А против "Кьево" форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду не преднамеренно послал мяч прямо в голову одной из болельщиц, сломав ей нос и разбив очки.

Елана Ди Мартино вынужденно оказалась в больнице, где ей оказали медицинскую помощь.

Позже в Facebbok она разместила сообщение: "Получить по лицу от Криштиану Роналду - не каждый день такое случается. Тем не менее, я ожидаю даты свидания. Он должен меня пригласить", - пошутила пострадавшая.

Неожиданно, спустя неделю после инцидента, португалец откликнулся на предложение о свидании и пригласил Елену на тренировочную базу "Ювентуса" в Виново, где сделал совместное фото и подарил ей футболку с подписью "Обнимаю".

Cristiano Ronaldo invited Elena Di Martino (a Juventina who's glasses broke as a result of a Ronaldo shot to the face during #JuveChievo ) to the Juventus training center at Continassa for a brief meeting which included a picture & a signed jersey. Champion on the pitch & off it. pic.twitter.com/oc9JiebAZk — Tarek Khatib (@ADP1113) 28 января 2019 г.