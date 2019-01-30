Роналду встретился с фанаткой, которой разбил мячом нос. Футбол
Теперь болельщица Криштиану знает какой силы удар у португальца.
На разминке перед домашнем матчем Серии А против "Кьево" форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду не преднамеренно послал мяч прямо в голову одной из болельщиц, сломав ей нос и разбив очки.
Елана Ди Мартино вынужденно оказалась в больнице, где ей оказали медицинскую помощь.
Позже в Facebbok она разместила сообщение: "Получить по лицу от Криштиану Роналду - не каждый день такое случается. Тем не менее, я ожидаю даты свидания. Он должен меня пригласить", - пошутила пострадавшая.
Неожиданно, спустя неделю после инцидента, португалец откликнулся на предложение о свидании и пригласил Елену на тренировочную базу "Ювентуса" в Виново, где сделал совместное фото и подарил ей футболку с подписью "Обнимаю".
Cristiano Ronaldo invited Elena Di Martino (a Juventina who's glasses broke as a result of a Ronaldo shot to the face during #JuveChievo) to the Juventus training center at Continassa for a brief meeting which included a picture & a signed jersey. Champion on the pitch & off it. pic.twitter.com/oc9JiebAZk
Стоит добавить, что в противостоянии с "Кьево" у Роналду всё пошло не так – после неприятного инцидента на разминке Криштиану по ходу матча еще и не реализовал пенальти. Благо, партнеры подставили плечо португальцу, отгрузив в ворота соперника 3 безответных мяча.
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