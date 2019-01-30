Роналду встретился с фанаткой, которой разбил мячом нос. Футбол

Теперь болельщица Криштиану знает какой силы удар у португальца.

На разминке перед домашнем матчем Серии А против "Кьево" форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду не преднамеренно послал мяч прямо в голову одной из болельщиц, сломав ей нос и разбив очки.

Елана Ди Мартино вынужденно оказалась в больнице, где ей оказали медицинскую помощь.

Позже в Facebbok она разместила сообщение: "Получить по лицу от Криштиану Роналду - не каждый день такое случается. Тем не менее, я ожидаю даты свидания. Он должен меня пригласить", - пошутила пострадавшая.

Неожиданно, спустя неделю после инцидента, португалец откликнулся на предложение о свидании и пригласил Елену на тренировочную базу "Ювентуса" в Виново, где сделал совместное фото и подарил ей футболку с подписью "Обнимаю".

Cristiano Ronaldo invited Elena Di Martino (a Juventina who's glasses broke as a result of a Ronaldo shot to the face during #JuveChievo) to the Juventus training center at Continassa for a brief meeting which included a picture & a signed jersey. Champion on the pitch & off it. pic.twitter.com/oc9JiebAZk

— Tarek Khatib (@ADP1113) 28 января 2019 г.
Стоит добавить, что в противостоянии с "Кьево" у Роналду всё пошло не так – после неприятного инцидента на разминке Криштиану по ходу матча еще и не реализовал пенальти. Благо, партнеры подставили плечо португальцу, отгрузив в ворота соперника 3 безответных мяча.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Знаменитый роSSиянин Емельяненко за 35 секунд проиграл нокаутом бой ММАЗнаменитый роSSиянин Емельяненко за 35 секунд проиграл нокаутом бой ММА
Первая ракетка Украины и четырехкратная чемпионка Украины по прыжкам снялись в эротическом журналеПервая ракетка Украины и четырехкратная чемпионка Украины по прыжкам снялись в эротическом журнале
"Барселона" отомстила "ПСЖ" за Неймара. Футбол"Барселона" отомстила "ПСЖ" за Неймара. Футбол
Украина сохранила свои позиции в рейтинге чемпионатов. ФутболУкраина сохранила свои позиции в рейтинге чемпионатов. Футбол
Серия А: "Сампдория" дома разгромила "Удинезе" (ВИДЕО)  Серия А: "Сампдория" дома разгромила "Удинезе" (ВИДЕО)  
Блок рекламы


Похожие новости
Тренер "Луккезе" в матче чемпионата Италии "вырубил" своего визави ударом головой. ФутболТренер "Луккезе" в матче чемпионата Италии "вырубил" своего визави ударом головой. Футбол
Ультрас "Шахтера" раскритиковали Ракицкого. ФутболУльтрас "Шахтера" раскритиковали Ракицкого. Футбол
"Шахтер" подтвердил переход Ракицкого в "Зенит". Футбол"Шахтер" подтвердил переход Ракицкого в "Зенит". Футбол
Примера: "Валенсия" победила "Вильярреал". ФутболПримера: "Валенсия" победила "Вильярреал". Футбол
Умер известный спортивный комментатор Сергей Дерепа. ФутболУмер известный спортивный комментатор Сергей Дерепа. Футбол
"Шахтер" обыграл "Карабах" (ВИДЕО)  . Футбол"Шахтер" обыграл "Карабах" (ВИДЕО)  . Футбол
"Милан" подписал форварда за 35 миллионов евро. Футбол"Милан" подписал форварда за 35 миллионов евро. Футбол
Шотландский "Селтик" подписал игрока сборной Украины. ФутболШотландский "Селтик" подписал игрока сборной Украины. Футбол
Кубок Испании: Четвертая "паненка" Рамоса в сезоне и волевая победа "Реала" (ВИДЕО)  . ФутболКубок Испании: Четвертая "паненка" Рамоса в сезоне и волевая победа "Реала" (ВИДЕО)  . Футбол
"Черноморец" в Турции: Морозенко напомнил о себе (ВИДЕО)  . Футбол"Черноморец" в Турции: Морозенко напомнил о себе (ВИДЕО)  . Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости