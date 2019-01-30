РоSSиянин, двукратный чемпион мира по тяжелой атлетике дисквалифицирован на 8 лет за допинг

Хаджимурада Аккаева лишили двух золотых медалей ЧМ.

РоSSиянин, двукратный чемпион мира по тяжелой атлетике дисквалифицирован на 8 лет за допинг
Хаджимурад Аккаев
Фото: Спорт-Экспресс

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) дисквалифицировала на восемь лет двукратного чемпиона мира, россиянина Хаджимурада Аккаева, сообщает "Спорт-Экспресс".

В допинг-пробах 33-летнего атлета за 2008 и 2012 годы после перепроверки были обнаружены запрещенные вещества, уточняет издание.

"Международная федерация тяжелой атлетики уведомила нас о том, что Хаджимурад Аккаев дисквалифицирован на восемь лет, - приводит издание слова председателя антидопинговой комиссии Федерации тяжелой атлетики РоSSии (ФТАР) Александра Петрова. - Столь длительный срок наказания объясняется тем, что спортсмен на протяжении своей карьеры уже трижды был уличен в нарушении антидопинговых правил".

Согласно решению IWF, Аккаев дисквалифицирован с 2 августа 2016 года до 1 августа 2024 года.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Знаменитый роSSиянин Емельяненко за 35 секунд проиграл нокаутом бой ММАЗнаменитый роSSиянин Емельяненко за 35 секунд проиграл нокаутом бой ММА
Первая ракетка Украины и четырехкратная чемпионка Украины по прыжкам снялись в эротическом журналеПервая ракетка Украины и четырехкратная чемпионка Украины по прыжкам снялись в эротическом журнале
"Барселона" отомстила "ПСЖ" за Неймара. Футбол"Барселона" отомстила "ПСЖ" за Неймара. Футбол
Украина сохранила свои позиции в рейтинге чемпионатов. ФутболУкраина сохранила свои позиции в рейтинге чемпионатов. Футбол
Назначена дата первой защиты титула ГвоздикомНазначена дата первой защиты титула Гвоздиком
Блок рекламы


Похожие новости
Тренер "Луккезе" в матче чемпионата Италии "вырубил" своего визави ударом головой. ФутболТренер "Луккезе" в матче чемпионата Италии "вырубил" своего визави ударом головой. Футбол
Украинская олимпийская чемпионка по фехтованию во время поединка на этапе Кубка мира врезалась в телевизорУкраинская олимпийская чемпионка по фехтованию во время поединка на этапе Кубка мира врезалась в телевизор
Знаменитый роSSиянин Емельяненко за 35 секунд проиграл нокаутом бой ММАЗнаменитый роSSиянин Емельяненко за 35 секунд проиграл нокаутом бой ММА
Кубок мира: Йоханнес Бе снова первый!Кубок мира: Йоханнес Бе снова первый!
Первая ракетка Украины и четырехкратная чемпионка Украины по прыжкам снялись в эротическом журналеПервая ракетка Украины и четырехкратная чемпионка Украины по прыжкам снялись в эротическом журнале
Кубок мира: Сенсация в Антхольц-Антерсельве!Кубок мира: Сенсация в Антхольц-Антерсельве!
Украина сохранила свои позиции в рейтинге чемпионатов. ФутболУкраина сохранила свои позиции в рейтинге чемпионатов. Футбол
Освободился трон первой ракетки мира: Свитолина в трех шагах от вершиныОсвободился трон первой ракетки мира: Свитолина в трех шагах от вершины
Феттель и Мик Шумахер проиграли в финале Гонки чемпионовФеттель и Мик Шумахер проиграли в финале Гонки чемпионов
Феттель и Шумахер-младший проиграли в финале Гонки чемпионовФеттель и Шумахер-младший проиграли в финале Гонки чемпионов
Последние новости
Подгружаем последние новости