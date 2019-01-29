Украинская олимпийская чемпионка по фехтованию во время поединка на этапе Кубка мира врезалась в телевизор
Ольга Харлан неудачно выступила в Солт-Лейк-Сити.
Сильнейшая украинская фехтовальщица Ольга Харлан неудачно выступили на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити.
Олимпийская чемпионка Пекина-2008 и четвертый номер мирового рейтинга вылетела уже на стадии 1/32 финала, проиграв в упорной борьбе 21-летней француженке Малине Вонсавади - 14:15.
Добавим, что в одном из поединков Ольга неудачно провела маневр и упала на монитор.
Видео момента падения лидер украинского фехтования поделилась в своем Intagram.
"Думаю, мне нужно улучшить чувство баланса и больше никогда не фехтовать возле телевизоров", - отметила Харлан в подписи к видео.
Отметим, что первый этап Кубка мира в Орлеане Харлан пропускала из-за проблем со здоровьем.
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