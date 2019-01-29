Матч звезд Суперлиги: Игру поглотило тотальное шоу (ВИДЕО)  

Матч звезд суперлиги

УКРАИНА - ЛЕГИОН - 154:150 (38:32, 45:41, 35:43, 36:34)

Украина: Зотов (9 + 8 передач), Мишула (9 + 7 передач), Онуфриев (4), Тимофеенко (18 + 8 подборов + 7 передач), Фесенко (4) - старт; Кольченко (5 + 5 подборов + 8 передач), Петров (11 + 4 передачи), Крутоус (42 + 7 подборов), Пустозвонов (16 + 8 подборов + 5 передач), Беликов (18), Мироненко (13), Павлов (5).

Фото: fbu.ua

Главный тренер: Денис Журавлев.

Легион: Холтон (2), Трент (35 + 4 передачи), Хилл (9 + 3 перехвата), Грэм (10 + 5 подборов + 4 передачи), Кокли (32 + 5 подборов) - старт; Янг (4 + 13 передач), Джонс (10), Кромер (16 + 7 подборов), Витолс (9), Крик (11 + 6 подборов + 4 передачи), Омоэра (6 + 5 передач), Эдвин (6).

Главный тренер: Виталий Степановский.

26 января. Запорожье. ДС «Юность». 3000 зрителей.

Противостояние звезд отечественного баскетбола против сборной легионеров изначально казался задумкой не только интересной, но и полезной. Ведь в этом прямом соперничестве наиболее полно можно было получить ответ на вопрос: так ли сильно лучшие украинские игроки уступают в мастерстве зарубежным мастерам или картина здесь далеко не столь однозначна?

Однако непосредственно спортивную составляющую этого, несомненно, фееричного праздника практически сразу же поглотила завеса тотального шоу, где, собственно, сам баскетбол был беспощадно отодвинут на второй план. Нынешний вариант вовсе не стал исключением...

Шикарный и прилично заполненый зал, яркое представление каждого участника матча, впечатляющее музыкальное и световое оформление - конечно же, такая атмосфера не могла не вызвать у зрителей позитивного настроения. Собственно, и вызвала. Однако если кто по глубокому заблуждению разместился на трибуне с целью посмотреть, прежде всего, захватывающий баскетбол, тот абсолютно просчитался. Этого самого баскетбола не было вовсе!

Отдельные его оригинальные моменты присутствовали с лихвой, а вот как раз непосредственно баскетбола не наблюдалось. Лучше всего об этом свидетельствует счет на табло, из которого несложно сделать вывод, что же в реальности творилось на площадке. Показуха с полным отсутствием обороны, но зато прямым участием в игре арбитров и тренеров, грандиозным количеством почти свободных дальних бросков (в которых, кстати, обе команды совершенно не преуспели, выдав в совокупности чуть более 30 процентов реализации!), а также странным стремлением отдельных игроков обязательно выделиться поболее других.

Впрочем, партнеры им не мешали и даже в определенной степени помогали. Например, форварду «Киев-Баскета» Павлу Крутоусу, в итоге записавшему себе в актив 42 очка и благодаря этому ставшему MVP матча, а также атакующему защитнику «Запорожья» Малику Тренту и бигмену «Черкаських мавп» Крису Кокли, набравшим соответственно 35 и 32 очка. На этом в повествовании о самой игре можно поставить твердую точку.

Впрочем, по ходу всей этой баскетбольной чехарды случились еще четыре события. Три развлекательных и одно действительно серьезное. Его прибережем на «десерт», а начнем с веселенького. По традиции, матч звезд неизменно сопровождают различные конкурсы. Сейчас, в запорожском Дворце спорта «Юность», таковых было три. В частности же американский плеймейкер «Черкаських мавп» Брэндон Янг стал победителем конкурса мастерства. В финальном раунде он по всем статьям превзошел свингмэна «Политехника» Романа Козлова.

Другой свингмэн, только уже из «Днепра», Максим Закурдаев несколько неожиданно отхватил главный приз в состязании мастеров дальних бросков. Неожиданно, поскольку в финале он с приличным отрывом победил предыдущего победителя этого конкурса, форварда «Николаева» Алексея Онуфриева - 19:15.

Наконец, в конкурсе наиболее крутых слэм-данков, что парадоксально, приняли участие только двое баскетболистов - форварды «Черкаських мавп» Иван Ткаченко и Тэвэрион Никс. Компанию же им почему-то составили исключительно профессиональные данкеры - Роман Гашков, Александр Захаров и Никита Коньков. Как раз двое последних и вышли в финал.

Но здесь случился большой конфуз - за отведенную минуту Коньков умудрился не довести до логического завершения ни одного из двух обязательных данков и заработал «баранку». Соответственно, Захаров решил попросту отбыть номер и выдал две предельно простенькие попытки. Зато результативные, а потому и победные.

Возможно, вследствие всего вышеуказанного кто-то задался вопросом: а надо ли вообще проводить подобный фарс с примесью баскетбола? Но, похоже, однозначный ответ дать на него невозможно. Наиболее же простой аргумент напрашивается следующий: почему нет, если, так сказать, пипл хавает?..