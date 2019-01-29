"Шахтер" подтвердил переход Ракицкого в "Зенит". Футбол
Контракт подписан на 3,5 года.
Защитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Ярослав Ракицкий официально стал футболистом роSSийского клуба "Зенит" из Санкт-Петербурга.
Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".
По данным официального сайта санкт-петербургского клуба, Ракицкий подписал контракт с "Зенитом" на 3,5 года. Украинец будет играть в новом клубе под 44-м номером.
По неофициальной информации, "Шахтер" получит около 12 млн евро, а зарплата Ракицкого составит около 2,5 млн евро за сезон.
Ракицкий провел в "Шахтере" всю взрослую футбольную карьеру.
В текущем сезоне Ярослав провел за "горняков" 15 поединков во всех турнирах.
Отметим, в настоящее время в стане "Зенита" работает еще один экс-игрок "Шахтера" и сборной Украины - Анатолий Тимощук, который занимает должность ассистента главного тренера.
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