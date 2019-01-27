Примера: "Валенсия" победила "Вильярреал". Футбол

За несколько дней до игры с "Вильярреалом" на сайте Marca вышла заметка о Денисе Черышеве. Автор написал, что роSSийский полузащитник не оправдывает ожиданий и разочаровал своими выступлениями в первой части сезона. "Черышева брали в аренду, чтобы усилить левый фланг.
Железным игроком стартового состава должен был стать Гедеш, а Черышев - отличной альтернативой португальцу, который мог бы подменять его время от времени и держать в тонусе, навязывая конкуренцию. Но игра Дениса в первой части чемпионата была посредственной. В 20 матчах он забил всего один гол. И так и не стал лидером, в котором нуждалась "Валенсия" после травмы Гедеша.
Складывается ощущение, что Черышев не слишком помогает. К тому же теперь в команде есть талантливый 17-летний кореец Ли Кан Ин. И у Марселино появилась дилемма: продолжать давать время роSSийскому футболисту, который летом вернется в "Вильярреал", или сделать ставку на Ли Кан Ина, потенциальную звезду".
По соглашению с "Вильярреалом" Черышев мог принять участие в матче. И вышел на поле с первых минут. Вероятно, знак того, что Марселино продолжает верить в него. Правда уже через пару недель вернется в строй Гонсалу Гедеш. Так что у Черышева осталось совсем немного времени чуть ярче проявить себя.
Привет от Дениса
"Валенсия" наконец-то забила быстрый гол. Почти каждый матч команда Марселино самоотверженно идет вперед со стартового свистка, создает моменты, но стабильно их не реализует. На этот раз хозяевам улыбнулась удача. Уже на четвертой минуте отличился Диакаби. Гол получился спорным, но с помощью ВАР его в конечном итоге засчитали.
Уже к 10-й минуте "Валенсия" могла вести 2:0, но хороший удар Черышева вытащил вратарь. Надо сказать, часть первого тайма россиянин был очень активен. Помимо хороших навесов, дважды выходил на ударные позиции.
В целом же "Валенсия", поведя в счете, немного умерила атакующий настрой и уже по традиции неуверенно заиграла в обороне, временами судорожно отбиваясь от атак "Вильярреала".
Начало второго тайма осталось за "Валенсией". Команда снова забила быстрый гол - спустя шесть минут после старта второй половины встречи. Отличился Черышев, передав привет команде, с которой до сих пор связан контрактом. Из уважения к ней гол не отмечал. Интересно, что в этом сезоне роSSийский полузащитник забивает только в валенсийских дерби - по мячу "Леванте" и "Вильярреалу".
Дениса заменили на 74-й минуте, чтобы освежить фланг, но свою работу в этом матче полузащитник сделал на пятерку. "Валенсия" забила еще и третий мяч, переиграла тонущий "Вильярреал" и приблизилась к еврокубковым местам в таблице.
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