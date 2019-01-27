Примера: "Валенсия" победила "Вильярреал". Футбол

"Валенсия" одержала шестую победу в чемпионате Испании, разгромив клуб, которому принадлежит Денис Черышев.

"Валенсия" - "Вильярреал" - 3:0 (1:0)

Фото: valenciacf.com

Голы: Диакаби, 4 (1:0). Черышев, 51 (2:0). Родриго, 86 (3:0).

"Валенсия": Нету, Гарай, Пиччини, Хосе Гайя, Диакаби, Парехо, Кокелен, Солер (Торрес, 77), Родриго, Черышев (Васс, 74), Мина (Ли Кан Ин, 84).

"Вильярреал": Серхио Асенхо, Хауме, Марио Гаспар, Виктор Руис, Альваро Гонсалес, Касорла (Чиквуэзе, 60), Иборра, Тригерос, Пабло Форнальс (Морено, 64), Педраса (Бакка, 60), Токо-Экамби.

Предупреждения: Виктор Руис, 15. Иборра, 26. Хосе Гайя, 72. Марио Гаспар, 76.

Судья: дель Серро Гранде.

26 января. Валенсия. Стадион "Месталья".

Дилемма для "Валенсии"

За несколько дней до игры с "Вильярреалом" на сайте Marca вышла заметка о Денисе Черышеве. Автор написал, что роSSийский полузащитник не оправдывает ожиданий и разочаровал своими выступлениями в первой части сезона. "Черышева брали в аренду, чтобы усилить левый фланг.

Железным игроком стартового состава должен был стать Гедеш, а Черышев - отличной альтернативой португальцу, который мог бы подменять его время от времени и держать в тонусе, навязывая конкуренцию. Но игра Дениса в первой части чемпионата была посредственной. В 20 матчах он забил всего один гол. И так и не стал лидером, в котором нуждалась "Валенсия" после травмы Гедеша.

Складывается ощущение, что Черышев не слишком помогает. К тому же теперь в команде есть талантливый 17-летний кореец Ли Кан Ин. И у Марселино появилась дилемма: продолжать давать время роSSийскому футболисту, который летом вернется в "Вильярреал", или сделать ставку на Ли Кан Ина, потенциальную звезду".

По соглашению с "Вильярреалом" Черышев мог принять участие в матче. И вышел на поле с первых минут. Вероятно, знак того, что Марселино продолжает верить в него. Правда уже через пару недель вернется в строй Гонсалу Гедеш. Так что у Черышева осталось совсем немного времени чуть ярче проявить себя.

Привет от Дениса

"Валенсия" наконец-то забила быстрый гол. Почти каждый матч команда Марселино самоотверженно идет вперед со стартового свистка, создает моменты, но стабильно их не реализует. На этот раз хозяевам улыбнулась удача. Уже на четвертой минуте отличился Диакаби. Гол получился спорным, но с помощью ВАР его в конечном итоге засчитали.