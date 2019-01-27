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Примера: "Атлетико" дома обыграл "Хетафе" "Атлетико" победил "Хетафе" в матче 21-го тура чемпионата Испании. Голами в составе мадридского клуба отметились нападающий Антуан Гризманн и полузащитник Ньигес Сауль. Фото: atleticodemadrid.com "Атлетико" набрал 44 очка и закрепился на 2-м месте в турнирной таблице. "Хетафе" с 31 баллом располагается на 6-й строчке. Чемпионат Испании Примера 21-й тур "Атлетико" - "Хетафе" - 2:0 (2:0) Голы: Гризманн, 27 (1:0). Сауль, 37 (2:0). "Атлетико": Облак, Годин (Хуанфран, 46), Ариас, Хименес, Эрнандез, Сауль, Партей, Эрнандес, Калинич (Мольехо, 62), Гризманн, Лемар. "Хетафе": Сория, Антунеш (Сайс, 58), Кабрера, Суарес, Джене, Бруно Гонсалес, Портильо, Максимович (Кристофоро, 66), Арамбарри, Анхель, Хорхе Молина (Хайме Мата, 46). Предупреждения: Джене, 34. Анхель, 47. Ариас, 48. Кристофоро, 71. Эрнандес, 76. Кабрера, 83. Сайс, 90. Удаления: Джене, 88. Кабрера, 90+1. Судья: Иглесиас Вильянуэва. 26 января. Мадрид. Стадион "Ваньда Метрополитано".

Спорт-Экспресс

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