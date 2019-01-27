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2019-01-27
Примера: "Атлетико" дома обыграл "Хетафе"
"Атлетико" победил "Хетафе" в матче 21-го тура чемпионата Испании.
Голами в составе мадридского клуба отметились нападающий Антуан Гризманн и полузащитник Ньигес Сауль.
Фото: atleticodemadrid.com
"Атлетико" набрал 44 очка и закрепился на 2-м месте в турнирной таблице.
"Хетафе" с 31 баллом располагается на 6-й строчке.
Чемпионат Испании
Примера
21-й тур
"Атлетико" - "Хетафе" - 2:0 (2:0)
Голы: Гризманн, 27 (1:0). Сауль, 37 (2:0).
"Атлетико": Облак, Годин (Хуанфран, 46), Ариас, Хименес, Эрнандез, Сауль, Партей, Эрнандес, Калинич (Мольехо, 62), Гризманн, Лемар.
"Хетафе": Сория, Антунеш (Сайс, 58), Кабрера, Суарес, Джене, Бруно Гонсалес, Портильо, Максимович (Кристофоро, 66), Арамбарри, Анхель, Хорхе Молина (Хайме Мата, 46).
Предупреждения: Джене, 34. Анхель, 47. Ариас, 48. Кристофоро, 71. Эрнандес, 76. Кабрера, 83. Сайс, 90.
Удаления: Джене, 88. Кабрера, 90+1.
Судья: Иглесиас Вильянуэва.
26 января. Мадрид. Стадион "Ваньда Метрополитано".
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