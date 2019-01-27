Примера: "Атлетико" дома обыграл "Хетафе"

"Атлетико" победил "Хетафе" в матче 21-го тура чемпионата Испании.
 
Голами в составе мадридского клуба отметились нападающий Антуан Гризманн и полузащитник Ньигес Сауль. 
Фото Примера: "Атлетико" дома обыграл "Хетафе"
Фото: atleticodemadrid.com
 
"Атлетико" набрал 44 очка и закрепился на 2-м месте в турнирной таблице.
 
"Хетафе" с 31 баллом располагается на 6-й строчке. 
 
Чемпионат Испании
 
Примера
 
21-й тур 
 
"Атлетико" - "Хетафе" - 2:0 (2:0)
 
Голы: Гризманн, 27 (1:0). Сауль, 37 (2:0). 
 
"Атлетико": Облак, Годин (Хуанфран, 46), Ариас, Хименес, Эрнандез, Сауль, Партей, Эрнандес, Калинич (Мольехо, 62), Гризманн, Лемар.
 
"Хетафе": Сория, Антунеш (Сайс, 58), Кабрера, Суарес, Джене, Бруно Гонсалес, Портильо, Максимович (Кристофоро, 66), Арамбарри, Анхель, Хорхе Молина (Хайме Мата, 46).
 
Предупреждения: Джене, 34. Анхель, 47. Ариас, 48. Кристофоро, 71. Эрнандес, 76. Кабрера, 83. Сайс, 90. 
 
Удаления: Джене, 88. Кабрера, 90+1. 
 
Судья: Иглесиас Вильянуэва.
 
26 января. Мадрид. Стадион "Ваньда Метрополитано".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Знаменитый роSSиянин Емельяненко за 35 секунд проиграл нокаутом бой ММАЗнаменитый роSSиянин Емельяненко за 35 секунд проиграл нокаутом бой ММА
Лига 1: Долгожданный успех "Марселя"Лига 1: Долгожданный успех "Марселя"
"Барселона" отомстила "ПСЖ" за Неймара. Футбол"Барселона" отомстила "ПСЖ" за Неймара. Футбол
Украина сохранила свои позиции в рейтинге чемпионатов. ФутболУкраина сохранила свои позиции в рейтинге чемпионатов. Футбол
Серия А: "Наполи" приближается к "Ювентусу" (ВИДЕО)  Серия А: "Наполи" приближается к "Ювентусу" (ВИДЕО)  
Блок рекламы


Похожие новости
Примера: "Валенсия" победила "Вильярреал". ФутболПримера: "Валенсия" победила "Вильярреал". Футбол
Серия А: "Сампдория" дома разгромила "Удинезе" (ВИДЕО)  Серия А: "Сампдория" дома разгромила "Удинезе" (ВИДЕО)  
Примера: "Леганес" и "Эйбар" сыграли вничьюПримера: "Леганес" и "Эйбар" сыграли вничью
Бундеслига: "Боруссия" дома разгромила "Ганновер"Бундеслига: "Боруссия" дома разгромила "Ганновер"
Примера: "Севилья" разгромила "Леванте"Примера: "Севилья" разгромила "Леванте"
"Шахтер" обыграл "Карабах" (ВИДЕО)  . Футбол"Шахтер" обыграл "Карабах" (ВИДЕО)  . Футбол
Серия А: "Милан" в гостях обыграл "Дженоа" (ВИДЕО)  Серия А: "Милан" в гостях обыграл "Дженоа" (ВИДЕО)  
Примера: "Барселона" сохранила отрывПримера: "Барселона" сохранила отрыв
Примера: "Уэска" крупно уступила "Атлетико"Примера: "Уэска" крупно уступила "Атлетико"
Примера: "Атлетик" дома обыграл "Севилью". ФутболПримера: "Атлетик" дома обыграл "Севилью". Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости