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Кубок мира: Йоханнес Бе снова первый! Олимпийский чемпион-2018 Йоханнес Бе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Антхольц-Антерсельве. Второе место занял француз Антонен Гигонна, третье - еще один представитель Франции Кантен Фийон Майе. Йоханнес Бе. Фото: biathlonworld.com Украинец Артем Прима финишировал 26-м, уступив с пятью промахами 2.55,5. Капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный занял 32-е место, допустив шесть промахов. Антхольц-Антерсельва (Италия) Кубок мира Мужчины Гонка преследования 12,5 км 1. Йоханнес Бе (Норвегия) - 31.33,7 (3 шт. круга) 2. Антонен Гигонна (Франция) - отставание 34,8 (1) 3. Кантен Фийон Майе (Франция) - 40,6 (2) 4. Симон Дестье (Франция) - 40,6 (2) 5. Мартен Фуркад (Франция) - 50,9 (3) 6. Арнд Пайффер (Германия) - 56,7 (2). Спорт-Экспресс в Украине

Спорт-Экспресс

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