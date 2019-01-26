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2019-01-26
Кубок мира: Йоханнес Бе снова первый!
Олимпийский чемпион-2018 Йоханнес Бе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Антхольц-Антерсельве.
Второе место занял француз Антонен Гигонна, третье - еще один представитель Франции Кантен Фийон Майе.
Йоханнес Бе. Фото: biathlonworld.com
Украинец Артем Прима финишировал 26-м, уступив с пятью промахами 2.55,5.
Капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный занял 32-е место, допустив шесть промахов.
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Кубок мира
Мужчины
Гонка преследования 12,5 км
1. Йоханнес Бе (Норвегия) - 31.33,7 (3 шт. круга)
2. Антонен Гигонна (Франция) - отставание 34,8 (1)
3. Кантен Фийон Майе (Франция) - 40,6 (2)
4. Симон Дестье (Франция) - 40,6 (2)
5. Мартен Фуркад (Франция) - 50,9 (3)
6. Арнд Пайффер (Германия) - 56,7 (2).
Спорт-Экспресс в Украине
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