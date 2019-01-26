"Шахтер" обыграл "Карабах" (ВИДЕО)  . Футбол

Сборы в Турции «Шахтер» завершил контрольным матчем с чемпионом Азербайджана «Карабахом».

«Шахтер» (Донецк) - «Карабах» (Агдам) - 3:1 (2:0) Жуниор Мораэс. Фото: shakhtar.com Голы: Мораэс, 26 (1:0). Марлос, 27 (2:0). Зубир, 64 (2:1). Мудрик, 77 (3:1). Нереализованный пенальти: Ричард, 80 (перекладина). «Шахтер», 1-й тайм: Пятов, Исмаили, Матвиенко, Кривцов, Болбат, Степаненко, Майкон, Тайсон (к), Коваленко, Марлос, Мораэс. «Шахтер», 2-й тайм: Шевченко, Данченко, Бондаренко, Хочолава (Матвиенко, 71; Сикан, 85), Бутко, Алан Патрик (к), Малышев, Мудрик, Тотовицкий, Нем, Кайоде. 26 января. Белек. Gloria Sports Arena.

«Горняки» провели в Белеке ровно неделю и уже успели набрать неплохую форму.

Стартовый состав «оранжево-черных» был максимально приближен к оптимальному, но при этом справа в обороне вновь вышел Сергей Болбат.

Матч проходил в непростых погодных условиях - при сильном ветре и дожде.

Команда Паулу Фонсеки уверенно начала поединок, завладев мячом и полностью контролируя ход игры на протяжении всего первого тайма. Соперник отвечал резкими контратаками и создавал моменты: Медведев головой замыкал подачу на дальний угол вратарской, однако не попал в створ, а затем Мадатов вышел один на один, но Андрей Пятов победил в дуэли. В ответ Жуниор Мораес выскочил на ворота под острым углом и плотно пробил под ближнюю штангу - голкипер спас «Карабах».

Открыть счет лучшему бомбардиру «Шахтера» удалось в середине тайма: обыгравшись с Марлосом, Жуниор Мораэс эффектным финтом убрал Магомедалиева и закатил мяч в пустые ворота – 1:0. Тут же в схожем стиле забил и Марлос: на скорости ворвался в штрафную, уложил на газон кипера и красиво подкрутил мяч в сетку - 2:0.

Отличившись дважды в течение минуты, «горняки» продолжали доминировать на поле и ушли на перерыв с комфортным преимуществом.

Во время паузы Паулу Фонсека вновь полностью сменил состав, предоставив практику всем игрокам. В футболке «Шахтера» дебютировал центральный защитник Валерий Бондаренко. В начале тайма уже «Карабах» попытался действовать первым номером и проводить больше времени в атаке, что помогло азербайджанцам отквитать один гол: Зубир решился на дальний удар, и мяч рикошетом от штанги влетел в сетку. «Оранжево-черные» тут же перехватили инициативу, а особенно заметен в эти минуты был 18-летний Мудрик, который здорово прорвался по центру и отдал проникающий пас в направлении Кайоде, но защитник агдамцев в подкате не позволил нигерийцу пробить. А на 77-й минуте Михаил Мудрик уже сам завершил атаку: он подкараулил ошибку вратаря после прострела Нема и вколотил мяч в сетку - дебютный гол юного вингера, пусть пока и в неофициальном матче. Обе команды активно шли вперед до финального свистка, но больше счет не менялся.

Киев , после чего отправятся в Белек на второй этап предсезонной подготовки. 3:1 - «Шахтер» обыгрывает «Карабах» и завершает первый сбор в Турции . На несколько дней «горняки» вернутся в, после чего отправятся в Белек на второй этап предсезонной подготовки.

31 января запланированы два контрольных поединка - с датским «Хобро» в 10:00 и польским «Лехом» в 16:00.