"Шахтер" обыграл "Карабах" (ВИДЕО)  . Футбол

Сборы в Турции «Шахтер» завершил контрольным матчем с чемпионом Азербайджана «Карабахом».
 
«Шахтер» (Донецк) - «Карабах» (Агдам) - 3:1 (2:0) 
Фото "Шахтер" обыграл "Карабах" (ВИДЕО)
Жуниор Мораэс. Фото: shakhtar.com
 
Голы: Мораэс, 26 (1:0). Марлос, 27 (2:0). Зубир, 64 (2:1). Мудрик, 77 (3:1).
 
Нереализованный пенальти: Ричард, 80 (перекладина).
 
«Шахтер»1-й тайм: Пятов, Исмаили, Матвиенко, Кривцов, Болбат, Степаненко, Майкон, Тайсон (к), Коваленко, Марлос, Мораэс.
 
«Шахтер»2-й тайм: Шевченко, Данченко, Бондаренко, Хочолава (Матвиенко, 71; Сикан, 85), Бутко, Алан Патрик (к), Малышев, Мудрик, Тотовицкий, Нем, Кайоде.
 
26 января. Белек. Gloria Sports Arena.
 
«Горняки» провели в Белеке ровно неделю и уже успели набрать неплохую форму.
 
Стартовый состав «оранжево-черных» был максимально приближен к оптимальному, но при этом справа в обороне вновь вышел Сергей Болбат.
 
Матч проходил в непростых погодных условиях - при сильном ветре и дожде.
 
Команда Паулу Фонсеки уверенно начала поединок, завладев мячом и полностью контролируя ход игры на протяжении всего первого тайма. Соперник отвечал резкими контратаками и создавал моменты: Медведев головой замыкал подачу на дальний угол вратарской, однако не попал в створ, а затем Мадатов вышел один на один, но Андрей Пятов победил в дуэли. В ответ Жуниор Мораес выскочил на ворота под острым углом и плотно пробил под ближнюю штангу - голкипер спас «Карабах».
 
Открыть счет лучшему бомбардиру «Шахтера» удалось в середине тайма: обыгравшись с Марлосом, Жуниор Мораэс эффектным финтом убрал Магомедалиева и закатил мяч в пустые ворота – 1:0. Тут же в схожем стиле забил и Марлос: на скорости ворвался в штрафную, уложил на газон кипера и красиво подкрутил мяч в сетку - 2:0.
 
Отличившись дважды в течение минуты, «горняки» продолжали доминировать на поле и ушли на перерыв с комфортным преимуществом. 
 
Во время паузы Паулу Фонсека вновь полностью сменил состав, предоставив практику всем игрокам. В футболке «Шахтера» дебютировал центральный защитник Валерий Бондаренко. В начале тайма уже «Карабах» попытался действовать первым номером и проводить больше времени в атаке, что помогло азербайджанцам отквитать один гол: Зубир решился на дальний удар, и мяч рикошетом от штанги влетел в сетку. «Оранжево-черные» тут же перехватили инициативу, а особенно заметен в эти минуты был 18-летний Мудрик, который здорово прорвался по центру и отдал проникающий пас в направлении Кайоде, но защитник агдамцев в подкате не позволил нигерийцу пробить. А на 77-й минуте Михаил Мудрик уже сам завершил атаку: он подкараулил ошибку вратаря после прострела Нема и вколотил мяч в сетку - дебютный гол юного вингера, пусть пока и в неофициальном матче. Обе команды активно шли вперед до финального свистка, но больше счет не менялся. 
 
3:1 - «Шахтер» обыгрывает «Карабах» и завершает первый сбор в Турции. На несколько дней «горняки» вернутся в Киев, после чего отправятся в Белек на второй этап предсезонной подготовки.
 
31 января запланированы два контрольных поединка - с датским «Хобро» в 10:00 и польским «Лехом» в 16:00. 
 
 


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