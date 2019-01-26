Первая ракетка Украины и четырехкратная чемпионка Украины по прыжкам снялись в эротическом журнале

Элина Свитолина и Марина Бех появились на страницах мужского глянца.

Элина Свитолина
Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина и легкоатлетка, выступающая в прыжках в длину, участница летних Олимпийских игр 2016, серебряный призёр чемпионата Европы 2018 года Марина Бех снялись в фотосессии для эротического календаря журнала XXL.

В начале года мужской журнал опубликовал календарь, на каждом месяце которого фото известных украинок в ванной.

Естественно, Элина позировала в окружении теннисных мячей.

Элина Свитолина
Элина Свитолина
Марине тяжело было вместить в ванную какой-нибудь атрибут беговой дорожки, поэтому она появилась на календаре внутри белоснежной ванны в кружевном белье красного цвета.

 

Марина Бех
Марина Бех
Отметим, для Элины это не первый опыт участия в фотосессии для XXL. Два года назад Свитолина появилась на обложке декабрьского номера этого украинского мужского журнала.

 


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
"Леванте" подал жалобу на "Барселону". Футбол"Леванте" подал жалобу на "Барселону". Футбол
"Барселона" отомстила "ПСЖ" за Неймара. Футбол"Барселона" отомстила "ПСЖ" за Неймара. Футбол
Украина сохранила свои позиции в рейтинге чемпионатов. ФутболУкраина сохранила свои позиции в рейтинге чемпионатов. Футбол
Потерпел крушение самолет с самым дорогим новичком клуба Английской Премьер-Лиги – "Кардифф Сити"Потерпел крушение самолет с самым дорогим новичком клуба Английской Премьер-Лиги – "Кардифф Сити"
Назначена дата первой защиты титула ГвоздикомНазначена дата первой защиты титула Гвоздиком
Блок рекламы


Похожие новости
Шотландский "Селтик" подписал игрока сборной Украины. ФутболШотландский "Селтик" подписал игрока сборной Украины. Футбол
"Динамо": Первая победа в новом году"Динамо": Первая победа в новом году
МВД просит ФФУ перенести матчи чемпионата Украины из-за президентских выборов. ФутболМВД просит ФФУ перенести матчи чемпионата Украины из-за президентских выборов. Футбол
Главный тренер сборной Украины по боксу подал в отставкуГлавный тренер сборной Украины по боксу подал в отставку
Один из итальянских грандов сделал предложение по игроку сборной УкраиныОдин из итальянских грандов сделал предложение по игроку сборной Украины
"Черкасские Мавпы" сняты с "Финала четырех" баскетбольного Кубка Украины из-за нарушения регламента"Черкасские Мавпы" сняты с "Финала четырех" баскетбольного Кубка Украины из-за нарушения регламента
"Динамо" сдало игру чемпионата Украины в 2007 году, - экс-главный тренер "Динамо". Футбол"Динамо" сдало игру чемпионата Украины в 2007 году, - экс-главный тренер "Динамо". Футбол
РоSSийский биатлонист выступает в комбинезоне сборной УкраиныРоSSийский биатлонист выступает в комбинезоне сборной Украины
Ротань назначен главным тренером молодежной сборной Украины. ФутболРотань назначен главным тренером молодежной сборной Украины. Футбол
Белкина - лучшая в спринте чемпионата УкраиныБелкина - лучшая в спринте чемпионата Украины
Последние новости
Подгружаем последние новости