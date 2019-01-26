Первая ракетка Украины и четырехкратная чемпионка Украины по прыжкам снялись в эротическом журнале
Элина Свитолина и Марина Бех появились на страницах мужского глянца.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина и легкоатлетка, выступающая в прыжках в длину, участница летних Олимпийских игр 2016, серебряный призёр чемпионата Европы 2018 года Марина Бех снялись в фотосессии для эротического календаря журнала XXL.
В начале года мужской журнал опубликовал календарь, на каждом месяце которого фото известных украинок в ванной.
Естественно, Элина позировала в окружении теннисных мячей.
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