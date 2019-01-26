Первая ракетка Украины и четырехкратная чемпионка Украины по прыжкам снялись в эротическом журнале

Элина Свитолина и Марина Бех появились на страницах мужского глянца.

Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина и легкоатлетка, выступающая в прыжках в длину, участница летних Олимпийских игр 2016, серебряный призёр чемпионата Европы 2018 года Марина Бех снялись в фотосессии для эротического календаря журнала XXL.

В начале года мужской журнал опубликовал календарь, на каждом месяце которого фото известных украинок в ванной.

Естественно, Элина позировала в окружении теннисных мячей.

Элина Свитолина

Марине тяжело было вместить в ванную какой-нибудь атрибут беговой дорожки, поэтому она появилась на календаре внутри белоснежной ванны в кружевном белье красного цвета.

Марина Бех

Отметим, для Элины это не первый опыт участия в фотосессии для XXL. Два года назад Свитолина появилась на обложке декабрьского номера этого украинского мужского журнала.