"Черноморец" в Турции: Морозенко напомнил о себе (ВИДЕО)  . Футбол

Похоже, за осень «моряки» не устали от поражений: вслед за серией проигранных официальных матчей они уступили и в первом контрольном поединке зимнего перерыва. Вчера на тренировочном сборе в Турции «Черноморец» встречался с венгерским клубом ДВТК, занимающим в своем чемпионате десятое место.
Клуб из Мишкольца оказался серьезным соперником, однако именно украинцам удалось в первом тайме открыть счет. После подачи углового вратарь венгров отбил мяч кулаком за пределы штрафной, но первым к нему устремился Евгений Морозенко, с лета эффектно пробивший под перекладину. Если новичок «моряков» и в дальнейшем будет проявлять свои лучшие качества, он наверняка окажется полезен одесскому клубу.
После перерыва тренерский штаб «Черноморца» произвел сразу пять замен, а в разгар второго тайма сделал и шестую. Однако свежие футболисты, среди которых было и двое потенциальных новичков, развить успех не смогли. Наоборот - просчеты одесситов привели к двум пропущенным мячам.
Первый результативный удар по воротам черно-синих пришелся вскоре по истечении часа игры, когда не сплоховал вышедший тет-а-тет с Сергеем Литовченко игрок ДВТК Бенсе. Второй же был зафиксирован в заключительной части матча, когда назначенный турецким рефери пенальти реализовал Вернес.
В очередном спарринге соперником «Черноморца» вновь будет середняк своего чемпионата - на этот раз болгарского. С «Этыром», занимающим седьмую строчку в турнирной таблице, «моряки» померятся силами 27 января.
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