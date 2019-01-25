"Черноморец" в Турции: Морозенко напомнил о себе (ВИДЕО)  . Футбол

ЧЕРНОМОРЕЦ - ДВТК Венгрия - 1:2 (1:0)
 
Голы: Морозенко, 14 (1:0). Бенсе, 62 (1:1). Вернес, 82 - с пенальти (1:2).
 
Фото "Черноморец" в Турции: Морозенко напомнил о себе (ВИДЕО)
Фото: chernomorets.odessa.ua
«Черноморец» (Одесса): Литовченко, Мищенко (Остапенко, 46), Грачев, Трубочкин (Норенков, 46), Рыжук, Савченко, Морозенко, Леонов (Гориков, 46), Чорний (Хамелюк, 46), Семенив (Танчик, 46), Коваль (Штогрин, 64).
 
Похоже, за осень «моряки» не устали от поражений: вслед за серией проигранных официальных матчей они уступили и в первом контрольном поединке зимнего перерыва. Вчера на тренировочном сборе в Турции «Черноморец» встречался с венгерским клубом ДВТК, занимающим в своем чемпионате десятое место.
 
Клуб из Мишкольца оказался серьезным соперником, однако именно украинцам удалось в первом тайме открыть счет. После подачи углового вратарь венгров отбил мяч кулаком за пределы штрафной, но первым к нему устремился Евгений Морозенко, с лета эффектно пробивший под перекладину. Если новичок «моряков» и в дальнейшем будет проявлять свои лучшие качества, он наверняка окажется полезен одесскому клубу. 
 
После перерыва тренерский штаб «Черноморца» произвел сразу пять замен, а в разгар второго тайма сделал и шестую. Однако свежие футболисты, среди которых было и двое потенциальных новичков, развить успех не смогли. Наоборот - просчеты одесситов привели к двум пропущенным мячам.
 
Первый результативный удар по воротам черно-синих пришелся вскоре по истечении часа игры, когда не сплоховал вышедший тет-а-тет с Сергеем Литовченко игрок ДВТК Бенсе. Второй же был зафиксирован в заключительной части матча, когда назначенный турецким рефери пенальти реализовал Вернес.
 
В очередном спарринге соперником «Черноморца» вновь будет середняк своего чемпионата - на этот раз болгарского. С «Этыром», занимающим седьмую строчку в турнирной таблице, «моряки» померятся силами 27 января.
 
Вячеслав КУЛЬЧИЦКИЙ, Спорт-Экспресс в Украине
 


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